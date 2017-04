Plus de 2000 Réunionnais seraient atteints par Parkinson, selon À l'occasion de la Journée Mondiale Parkinson du 11 avril 2017, le comité de France Parkinson Réunion organise trois évènements phares le 11,13 et 23 avril 2017. Objectifs : faire connaître la pathologie et lutter contre les idées reçues.

Plus de 2000 Réunionnais seraient atteints par Parkinson, selon À l'occasion de la Journée Mondiale Parkinson du 11 avril 2017, le comité de France Parkinson Réunion organise trois évènements phares le 11,13 et 23 avril 2017. Objectifs : faire connaître la pathologie et lutter contre les idées reçues.

Pour Emmanuelle Mussard, déléguée départementale de l’association France Parkinson, la maladie est trop souvent associée à l'âge et aux tremblements. Pourtant, elle peut se déclarer dès quarante ans et les symptômes sont divers. Lenteurs de mouvements, raideurs musculaires, douleurs, troubles digestifs ou encore problèmes d’élocution font ainsi partie des manifestations de la maladie, avec lesquels les personnes atteintes doivent apprendre à vivre.

A La Réunion, 670 Réunionnais sont inscrits pour une affection de longue durée liée à Parkinson. Mais ce chiffre ne serait pas représentatif du nombre de malades, selon Emmanuelle Mussard. Selon la déléguée départementale, plus de 2000 Réunionnais seraient atteints par la maladie. A l'échelle nationale, plus de 200 000 Français seraient touchés, avec 25 000 nouveaux cas chaque année. La maladie se déclare en moyenne à 58 ans.

Lutter contre les idées reçues

Au delà des symptômes physiques, Parkinson atteint également les relations sociales avec le conjoint, les enfants, les amis, de nombreuses personnes atteintes ayant le sentiment d'être un fardeau pour leur entourage. Ainsi, 74% des malades sont accusés d’être des "simulateurs", sont perçus comme des drogués ou des personnes ivres.

Un parcours de soin spécifique

"L’inauguration du premier parcours de soins spécifique à la maladie, au CRF Ylang Ylang, constituera un réel temps fort de cette Journée Mondiale", précise Emmanuelle Mussard, déléguée départementale de France Parkinson pour la Réunion.

Le centre Ylang Ylang, spécialisé dans la rééducation neurologique, va proposer un séjour en hôpital de jour avec un contenu dédié à la maladie de Parkinson, associant divers thérapeutes (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, assistante sociale, diététicienne). Le programme privilégie également les activités physiques adaptées, la kinésithérapie ciblée, les activités de groupe ou encore balnéothérapie. Selon l'association, la médecine rééducative est la thérapie la plus efficace avec les traitements médicamenteux, pour éviter que la maladie ne gagne du terrain.

"De nombreuses molécules, arrivées sur le marché, permettent une prise en charge symptomatique efficace", explique le Dr Boutin, praticien hospitalier dans le service de neurologie du Dr Tournebizeau CHU Sud Réunion de St Pierre. "Ces traitements médicamenteux améliorent le quotidien des malades et des aidants. Si les symptômes et les fluctuations motrices deviennent invalidants, il existe des traitements de seconde ligne comme la pompe à apomorphine et la neurostimulation " conclut le Dr Boutin.

Plusieurs manifestations les 11 et 23 avril à La Réunion

Cette journée mondiale a également pour objectif de faire connaître l’association France Parkinson aux nouveaux malades.

2 rendez-vous grand public sont prévus:

Le 11 avril à 17h30 à Sainte Clotilde : conférence débat La maladie de Parkinson et les traitements - animée par le Dr Emmanuelle Boutin, neurologue au CHU de Saint-Pierre. A l'amphithéâtre Isautier - Ccir : 12, rue Gabriel de Kerveguen – zone industrielle du Chaudron

Le 23 avril à Saline-les- Bains de 9h à 16h : Journée Mondiale France Parkinson à Tamarun - Saline-Les- Bains.

9h-10h : Présentation du 1 er parcours de soins spécifique " parkinson " animée par Dr Lejeune du CRF Ylang Ylang

10h00-15h : Socio esthétique, gymnastique adaptée, Tai Chi, atelier écriture, stands d’informations, yoga du rire

15h : Le chant, la voie thérapeutique animée par Nicole Dambreville

ch/www.ipreunion.com