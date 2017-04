Voici les titres développés ce lundi :



- Journée mondiale Parkinson - Plus de 2000 Réunionnais souffrent de la maladie

- Groupe d'habitations Kayamb, au Gol : environ 140 appartements en situation d'indécence

- Traitement de cancers : le CHU Sud de Saint-Pierre à la pointe

- Ça s'est passé un 10 avril - 1954 - La TVA est mise en place

- Météo : Le début de semaine commence bien... Il pleut !

[VIDEO] Journée mondiale Parkinson - Plus de 2000 Réunionnais souffrent de la maladie

Plus de 2000 Réunionnais seraient atteints par Parkinson, selon À l'occasion de la Journée Mondiale Parkinson du 11 avril 2017, le comité de France Parkinson Réunion organise trois évènements phares le 11,13 et 23 avril 2017. Objectifs : faire connaître la pathologie et lutter contre les idées reçues.

Groupe d'habitations Kayamb, au Gol : environ 140 appartements en situation d'indécence

Bien qu'accueillis chaleureusement et en musique par les locataires Saint-Louisiens, Erick Fontaine, administrateur de Confédération nationale du logement (CNL) accompagné de la presse, n'avait pas le coeur à la fête à la visite de cinq appartements du groupe d'habitations Kayamb, loués par la Semader, ce samedi 8 avril 2017. Un nombre important de logements sont en situation d'indécence, cumulant usure et infiltrations d'eau.

Traitement de cancers : le CHU Sud de Saint-Pierre à la pointe

Le premier traitement a été effectué au CHU Sud de Saint-Pierre ce jeudi 6 avril. L'établissement hospitalier recevait le professeur Créhange, oncologue et radiothérapeute à Dijon pour présenter le nouveau dispositif de traitement mis en place. L'innovation de ce nouveau système est dans le traitement de tumeurs sur les organes mobiles (poumon, foie pancréas) quand les technologies passées se limitaient au traitement de la zone crânienne.

Ça s'est passé un 10 avril - 1954 - La TVA est mise en place

Le 10 avril 1954, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est mise en place par le président de la République, René Coty. Cette loi supprime la taxe à la production qui existait jusqu'alors, la remplaçant ainsi par "une taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les affaires". L'inventeur de cet impôt indirect sur la consommation est un jeune inspecteur des finances, Maurice Lauré.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le début de semaine commence bien... Il pleut !

Si Météo France estime que "la semaine commence bien", ce ne sera peut-être pas le cas de tous. Si l'on en croît les prévisions pour ce lundi 10 avril 2017, les nuages et les pluies occuperont une large partie du territoire, sauf en matinée où le soleil est soutenu. Les températures, en baisse, sont comprises entre 16 et 26 degrés. Ci-après, le bulletin complet.