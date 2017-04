Dans la soirée de ce vendredi 7 avril 2017, des braconniers ont été interceptés avec un bateau chargé de tortues sous-marines aux Comores. Seul l'un d'entre eux a pu être attrapé tandis que le reste du groupe a pris la fuite. Cette tentative avortée a été effectuée sur les plages d'Itsmanie, dans le parc marin de Mohéli. Le site, protégé par l'Adsei (Association pour le développement socio-économique d'Itsamania) abrite des pontes de tortues vertes.

Chaque année, ce sont plus de 3500 tortues femelles qui viennent y pondre devant le village et les plages voisines. Le parc marin spécialisé Kélonia précise que cette ponte se fait également "grâce à l'implication des villageois", qui donne au site un atout touristique en plus.

Ces pontes exceptionnelles attirent cependant la convoitise des braconniers : ce vendredi 7 avri, dans la soirée, des braconniers ont chargé des barques avec plusieurs tortues. Un seul a pu être attrapé, le reste du groupe aurait pris la fuite, selon un témoignage relayé sur Facebook. Cinq tortues sous-marines ont ainsi pu être retrouvées.