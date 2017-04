15 000 visiteurs se sont rendus au Salon du bébé qui a eu lieu du jeudi 6 avril au dimanche 9 avril 2017 à la Halle des Manifestations du Port. "Cet excellent chiffre confirme l'intérêt des familles réunionnaises pour ce salon qui rassemble en un seul lieu conseils, nouveautés et tout ce qui fait l'environnement du bébé et de l'enfant" indiquent les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-après

"Le tarif d’entrée à 2 euros pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans est toujours aussi attractif tout comme les nombreuses animations et jeux gratuits.



Les moments forts du Salon :

Ils ont été très nombreux et parmi eux : des échanges très riches entre la marraine Marie-Alice Sinaman avec une centaine de personnes aujourd’hui, et, samedi, de tendres et touchants moments avec la talentueuse Nicole " des fans " Dambreville.

De nombreux cadeaux ont été offerts tout au long du salon aux visiteurs par des exposants plus nombreux cette année et qui ont, pour au moins 70% d’entre eux, accru de façon très notable leur chiffre d’affaires.



A retenir aussi :

Une décoration de ballons exceptionnelle, des directs sur grand écran relayés sur la web tv et l’appli du salon ans ; des attractions qui séduisent petits et grands comme la découverte des 9 rapaces du stand des fauconniers.

Enfin, les 3 zones de repos qui avaient été aménagées et ont été vraiment très appréciées à la fois par les mamans qui souhaitaient allaiter ou changer leur bébé mais aussi par tous ceux qui avaient besoin de prendre un petit temps de repos.



Bref des exposants et des visiteurs chouchoutés et un salon qui fera date malgré des orages, deux jours de pluie et la fermeture de la route du littoral ce dimanche matin.



Karine Infante, la Présidente directrice générale de la Halle tient à remercier en particulier les exposants et les visiteurs qui ont été si nombreux, ses partenaires et ses collaborateurs qui ont rendu possible ce magnifique salon malgré les graves dégradations du site en début d’année.

Une belle réussite pour un événement qui est à présent résolument ancré dans le paysage des salons réunionnais".