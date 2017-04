Le premier traitement a été effectué au CHU Sud de Saint-Pierre ce jeudi 6 avril. L'établissement hospitalier recevait le professeur Créhange, oncologue et radiothérapeute à Dijon pour présenter le nouveau dispositif de traitement mis en place. L'innovation de ce nouveau système est dans le traitement de tumeurs sur les organes mobiles (poumon, foie pancréas) quand les technologies passées se limitaient au traitement de la zone crânienne.

Le premier traitement a été effectué au CHU Sud de Saint-Pierre ce jeudi 6 avril. L'établissement hospitalier recevait le professeur Créhange, oncologue et radiothérapeute à Dijon pour présenter le nouveau dispositif de traitement mis en place. L'innovation de ce nouveau système est dans le traitement de tumeurs sur les organes mobiles (poumon, foie pancréas) quand les technologies passées se limitaient au traitement de la zone crânienne.

Si le nom de la stéréotaxie extracrânienne peut faire peur, les bénéfices de ce traitement, qui se développe depuis ces cinq dernières années en France, peut soulager les patients atteints de cancer. Venu présenté le nouveau dispositif, le professeur Créhange, expert venu de Dijon, voit en ce nouveau dispotif une innovation technologique notable.

Il est commun de prescrire une radiothérapie - traitement de cancer par radiation - lorsqu'un patient présente une tumeur cancéreuse.

Les rayons, tels qu'ils sont pratiqués traditionnellement, consistent à faire faire au patient plusieurs séances au cours desquelles de faibles doses lui seront injectées, pour affaiblir la tumeur. Souvent, les traitements sont longs, pouvant aller jusqu'à deux mois, en raison de la toxicité des produits. Avant les techniques de la stéréotaxie, il était impossible de visualiser les tumeurs mobiles, sur des organes mobiles pour les traiter "à la racine". Seules les zones du crâne, immobiles (n'impliquant pas le mouvement de la respiration) pouvaient alors être traitées en administrant des doses de rayons, dont l'unité de mesure est le gray) plus importantes, sur des parties ciblées.

La stéréotaxie extracrânienne, qui permet de cerner les tumeurs sur des organes en mouvement, rend possible au radiothérapeute l'injection de doses "colossales" en un nombre de séances réduit, sur la tumeur cancéreuse, permettant la quasi-totalité de son ablation "à 80% sans rechute", sans acte chirurgical.

"Nous pouvons proposer ce traitement pour les tumeurs du rein, du pancréas ou les rechutes ganglionnaires" note le professeur, qui souligne "le confort" de ce type de traitement, pour les personnes malades âgées notamment. "On n'endort pas, on ne pique pas et on n'ouvre pas le patient, mais il y a ablation de la tumeur" explique le professeur.

Cette technique, "développée depuis des décennies mais réalisée par seules quelques équipes expertes dans le monde" se développe réellement en France depuis ces 5 dernières années. L'hôpital de Saint-Pierre, en est aujourd'hui équipé.

