Les 7 et 8 avril 2017 se sont tenus les championnats de France de lutte gréco-romaine dans le Bas Rhin. Quatre médailles ont été décrochées dont deux en or : un beau résultat pour les lutteurs réunionnais, qui continuent de se distinguer au niveau national. Nous publions ci-dessous le communiqué dans son intégralité ci-dessous.

Les championnats de France de lutte Gréco-Romaine pour les minimes, cadets et juniors se sont déroulés les 07 et 08 avril 2017 à Gries dans le Bas Rhin.



Sur les 235 inscrits pour la compétition 9 lutteurs réunionnais étaient en lice.



Une fois de plus les résultats sont très satisfaisants car on décroche quatre médailles dont deux en or, une en argent et une en bronze. Les deux médailles d'or ont été décrochées par Maxime Combes (cadet 58kg, Aled l’Entre-Deux, club élite St-Joseph), champion de France minime l'année dernière et Raymond Langlet (junior 55 kg, Alor Les Avirons, pôle France de Dijon). Maxime Combes, qui avait à coeur de faire aussi bien cette année réalise une très bonne compétition. Après une demi-finale très disputée, il surclasse son adversaire de peu. En finale, il ne laisse aucune chance à son adversaire, lui infligeant un 10/0. Après son titre de champion de France cadet l'année dernière, Raymond Langlet confirme qu'il faut compter sur lui cette année. La finale était 100 % réunionnaise (même 100% avironaise) : il était confronté à son partenaire d'entraînement du pôle France de Dijon Enrick Bataille. Raymond confirme ainsi avec cette victoire sa place de N°1 de sa catégorie.

C'est donc Enrick Bataille (junior 55kg, ALOR les Avirons, pôle France de Dijon) qui décroche la médaille d'argent : il réalise une très bonne compétition en gagnant ses matchs avec panache et a fini par s'incliner en saluant la supériorité de son partenaire. La catégorie a dont été dominée par les Réunionnais !

Enfin, Alexandre Djebrouni (cadet 76kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) repart avec une médaille de bronze. Après son titre de champion de France l'année dernière en minime, il avait à coeur de faire aussi bien, mais en demi-finale il s'incline de peu. Il se rattrape pour le match de 3ème place en dominant sur tous les plans son adversaire.

La place de 5ème a ensuite été prise par Jonah Sévamy (junior, 84 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph). Celui qui continue à découvrir le haut niveau en apprend à chaque sortie, dans une catégorie très difficile. Plus à l'aise en lutte libre, il tentera de faire mieux pour les championnats de France de lutte libre les 5 et 6 mai.



Deux places de septième ont ensuite été remportées par :



- Medhi Lebon Gangate (minime 60kg, LC St-Joseph) en plein apprentissage du haut niveau il n’a pas pu concrétiser ses qualités malgré un bon comportement face à ses adversaires de qualités. Il tentera de faire mieux pour les championnats de France de lutte libre les 05 et 06 mai.



- Rémi Lebreton (minime 66 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph), qui s’incline pour son premier match, en repêchage il domine largement son adversaire. Pour 3éme match il n’enchaine pas assez rapidement les actions et se laisse surclasser.



Deux sont enfin non classés :



- Stéphane Sine (cadet 58 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph), qui n’arrive pas à entrer dans son match malheureusement. Il ne peut pas aller en repêchage à cause d’une blessure. Il est engagé pour la lutte libre les 05 et 06 mai et il a le potentiel pour faire largement mieux.

- Arthur Lapierre (minime 66 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) il s’incline à deux reprises car un peu impressionné par l’évènement. Il est engagé pour la lutte libre les 05 et 06 mai et il a le potentiel pour faire largement mieux.



Le bilan de la délégation est positive selon les entraîneurs Thomas Fontaine et Jean- Pascal Henrion, les minimes n’ont pas décrochés de médailles mais ils sont en bonne voie vers le haut niveau. La qualité de nos lutteurs est incontestable mais il reste des ajustements à faire pour cetains afin d’aller plus loin.



Sélection équipe de France



Suite à leurs excellents résultats depuis le début de saison Maxime Combes et Raymond Langlet sont sélectionnés en équipe de France pour les compétitions internationales du mois avril et mai.



Maxime se rendra en Roumanie au mois de mai pour une compétition de lutte libre et Raymond représentera la France en Tchécoslovaquie dans 2 semaines.



Le prochain rendez-vous se sera les 21 et 22 avril 2017 pour les championnats de France féminin à Marquise en Haut de France.