Si Météo France estime que "la semaine commence bien", ce ne sera peut-être pas le cas de tous. Si l'on en croît les prévisions pour ce lundi 10 avril 2017, les nuages et les pluies occuperont une large partie du territoire, sauf en matinée où le soleil est soutenu. Les températures, en baisse, sont comprises entre 16 et 26 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Le lever du soleil est accompagné de quelques averses orientales mais elles se raréfient. Ailleurs, le beau temps est de mise avec un soleil omniprésent. La matinée est donc très agréable sur le département.



L'après-midi, les pentes, les hauteurs et sommets connaissent un ennuagement principalement sur l'Ouest et le Nord. Ailleurs, et plus nettement sur le littoral Nord et Sud, le ciel est plus variable mais avec des éclaircies majoritaires. Seul le littoral du Nord-Ouest s'obscurcit au fil des heures, et les averses viennent visiter les baies de Saint-Paul et la Possession.





Le vent d'Est-Sud-Est est modéré, avec des rafales voisines de 60 km/h sur les côtes Sud et un poil moins sur les côtes Nord. Au cours de l'après-midi, le vent de Sud rentre à nouveau sur des plages moins fréquentées.



La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest faiblit rapidement, elle devient petite puis résiduelle.