Bien qu'accueillis chaleureusement et en musique par les locataires Saint-Louisiens, Erick Fontaine, administrateur de Confédération nationale du logement (CNL) accompagné de la presse, n'avait pas le coeur à la fête à la visite de cinq appartements du groupe d'habitations Kayamb, loués par la Semader, ce samedi 8 avril 2017. Un nombre important de logements sont en situation d'indécence, cumulant usure et infiltrations d'eau.

"80% des appartements de ce groupe d'habitation sont en situation d’indécence ou de dégradation avancée" lance dès le départ d'administrateur de la confédération nationale du logement.

Alerté par les locataires, la CNL estimé à 140 le nombre d'appartements qui seraient concernés par "des infiltrations d'eau au plafond, le Gerflex décollé, le placo-plâtre pourri et les stores qui ne fonctionnent plus", soit environ 500 personnes directement impactées.

De plus, les poubelles de l'immeuble se trouvent en plein air et n'ont pas de local dédié. Ou encore, un locataire, en situation de handicap, se voit pénaliser d'une baignoire et d'un petit escalier pour accéder à sa cour.

Erick Fontaine doit rencontrer la Semader ce mardi pour une réunion de travail et attend "des dates précices sur des travaux qui ne doivent pas attendre les financements consacrés à la réhabilitation et une intervention rapide du bailleur social".



Malheureusement, le groupe d'habitation du Gol n'est pas le seul dans ce cas de figure, "beaucoup de logements à La Réunion ont été construits il y a plus de trente ans et on voit bien que les bailleurs ont des difficultés à les réhabiliter" conclut Erick Fontaine.



