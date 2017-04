Le mardi 18 avril 2017, la halle des manifestations du Port accueille un meeting politique un peu particulier. En l'absence physique de Jean-Luc Mélenchon, c'est son hologramme qui sera projeté à 21 heures à La Réunion et en simultané dans cinq autres villes de Métropole. Le candidat de la France Insoumise sera lui, à Dijon. Un dispositif nouvelle génération qui nécessite l'intervention d'une entreprise métropolitaine.

L'événement n'est pas banal : un meeting politique en l'absence de l'homme politique ! Et ce n'est pas un, mais bien sept meetings que Jean-Luc Mélenchon tiendra simultanément. Le tout grâce à son hologramme qui sera projeté dans six villes de France le mardi 18 avril. Alors qu'il sera sur place à Dijon, son image sera retransmise dans les villes de Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes, Grenoble, Montpellier et du Port à La Réunion. Une première dont le félicite le parti : "Jean-Luc Mélenchon fait confiance à La Réunion, il estime qu'elle est aussi grande et forte que les villes de Métropole" indique Alexandre Cailleteau de La Réunion Insoumise.

Techniquement, le pari n'est pas une sinécure. Il faudra l'intervention de techniciens d'une entreprise métropolitaine pour merner à bien l'événement. "Lorsque Jean-Luc Mélenchon sera dans la salle à Dijon, il y aura une seule caméra qui capturera son image holographique. Il sera éclairé de façon ample pour pouvoir avoir l'ensemble des détails de ses déplacements. La caméra envoie ensuite les images par Internet à un récepteur qui sera à La Réunion" développe Alexandre Cailleteau. L'image sera ensuite projetée sur une surface réfléchissante par un vidéoprojeteur et répercutée sur un film transparent particulier incliné à 45 degrés. Tout un programme pour que le candidat puisse prendre via via son hologramme.

Le parti espère que l'attractivité de ce meeting un peu particulier remplira la Halle des Manifestations du Port, dont la salle peut accueillir 1500 personnes. Un écran de transmission à l'extérieur est d'ailleurs d'ores et déjà prévu en cas d'affluence. Pour Alexandre Cailleteau, en plus de cette technologie novatrice, le candidat de la France Insoumise a aussi et surtout "un programme pour l'Outre-Mer écrit par des Ultramarins". Rendez-vous est donc donné le 18 avril à 21 heures - sauf en cas de problèmes techniques impévus.

