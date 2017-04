BONJOUR - Voici les principaux titres développés mardi matin



- Nuits sans lumière : le fénoir pour sauver pétrels, tortues et économiser l'énergie

- Antoinette de retour à Paris

- Clip de campagne présidentielle- Philippe Poutou parodie son passage dans "On n'est pas couché"

- Ça s'est passé un 11 avril - 2011 - Le voile intégral est interdit dans toute la France

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : il fait globalement beau

BONJOUR - Voici les principaux titres développés mardi matin



- Nuits sans lumière : le fénoir pour sauver pétrels, tortues et économiser l'énergie

- Antoinette de retour à Paris

- Clip de campagne présidentielle- Philippe Poutou parodie son passage dans "On n'est pas couché"

- Ça s'est passé un 11 avril - 2011 - Le voile intégral est interdit dans toute la France

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : il fait globalement beau

Nuits sans lumière : le fénoir pour sauver pétrels, tortues et économiser l'énergie

Du 12 avril au 6 mai 2017, la lumière va s'éteindre sur différentes villes de La Réunion. Les fameuses "nuits sans lumière" sont de retour pour une neuvième édition. L'objectif reste le même : sensibiliser les acteurs locaux et la population à la pollution lumineuse. Envol des jeunes pétrels, ponte des tortues marines, observation du ciel et économies d'énergie... les enjeux sont multiples.

Claude Antoinette a gagné une victoire, mais il continue son combat. Le Réunionnais conteste son licenciement depuis cinq ans

Cinq ans que cela dure. Claude Antoinette mène un combat juridique depuis novembre 2011, pour contester un licenciement qu'il qualifie d'abusif. Après une grève de la faim l'an dernier, il s'est rendu la semaine dernière à Paris pour faire entendre sa voix. Et cette fois, il a partagé son expérience en direct sur Facebook. Au total, plus de 6000 personnes l'auraient suivi.

Clip de campagne présidentielle- Philippe Poutou parodie son passage dans "On n'est pas couché"

Pour son premier clip de campagne, Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) pour la présidentielle, a décidé de parodier son passage dans l'émission "On n'est pas couché" de Philippe Ruquier. Au cours de cette émission, la chroniqueuse Vanessa Burggraf s'était faite particulièrement remarquer après avoir été prise d'un fou rire alors qu'elle avait du mal à formuler une question sur les licenciements.

Entre frayeurs et rencontres, Serge Girard raconte son tour du monde en courant. En 2015 l'aventurier avait abandonné un tour du monde au départ de La Réunion

433 jours et 3 heures de course, 26.240 km parcourus: Serge Girard, 63 ans, a bouclé samedi son tour du monde en courant, qui avait débuté le 31 janvier 2016 et l'a mené sur quatre continents. Floride, Alaska, Namibie, entre autres endroits traversés..."Un peu perdu" mais des souvenirs plein la tête, l'ultra-fondeur raconte à l'AFP ses rencontres avec des gens "exceptionnels", mais aussi celles, moins plaisantes, avec les ours du grand nord canadien. Le 8 mars 2015 Serge Girard avait pris le départ à La Réunion d'un tour du monde en courant et en ramant. L'aventurier n'avait pas pu rejoindre la côte africaine à cause de mauvaises conditions météorologiques et avait abandonné la course le 11 mai 2015

Ça s'est passé un 11 avril - 2011 - Le voile intégral est interdit dans toute la France

Lundi 11 avril 2011 : la loi du 11 octobre 2010 interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. A compter de ce jour, dissimuler son visage dans l'espace public en France est passible d'une amende d'un montant maximal de 150 euros et/ou d'un stage de citoyenneté. La Réunion bénéficiera pendant trois mois d'une phase dite pédagogique. Période durant laquelle aucune amende ne sera délivrée contre les contrevenants, qui feront l'objet d'un simple rappel à la loi et d'une déclaration d'identité

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé. Il fait globalement beau

Globalement beau, c'est ainsi que Météo France résume ses prévisions pour la journée du mardi 11 avril 2017