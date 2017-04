Ce mardi 11 avril 2017 a commencé la mise sous pli de la propagande électorale. Ce sont plus de 300 demandeurs d'emploi qui s'y sont mis ce matin au gymnase Jules Reydellet, dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis. Professions de foi des onze candidats à la présidentielle, bulletins de vote... le tout empaqueté dans des enveloppes à destination de chaque électeur réunionnais.

Ce mardi 11 avril 2017 a commencé la mise sous pli de la propagande électorale. Ce sont plus de 300 demandeurs d'emploi qui s'y sont mis ce matin au gymnase Jules Reydellet, dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis. Professions de foi des onze candidats à la présidentielle, bulletins de vote... le tout empaqueté dans des enveloppes à destination de chaque électeur réunionnais.

Dans le gymnase Jules Reydellet du Bas de la Rivière, c'est une vraie fourmilière qui s'active depuis ce matin. Plus de 300 demandeurs d'emploi participent au chantier de la mise sous pli de la propagande électorale de onze candidats à la présidentielle. Mécaniquement, ils remplissent les enveloppes avec les professions de foi et les bulletins de vote correspondant à chacun. Au total, ce sont plus de sept millions de bulletins de vote qui sont stockés dans le bâtiment et qui seront ensuite envoyés à chaque électeur réunionnais.

Mise sous pli de la propagande électorale pic.twitter.com/JwfqfMLzIV — Maëva Pausé (@maepause) 11 avril 2017

Pendant six jours, les centaines de petites mains seront affairées pour que les déclarations de foi puissent être acheminées dans les boîtes aux lettres. Arrivées pas avion, elles ont été réceptionnées la semaine dernière. Un vrai rituel pré-élections au cours duquel près de 2000 enveloppes seront préparées quotidiennement.