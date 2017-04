Globalement beau, c'est ainsi que Météo France résume ses prévisions pour la journée du mardi 11 avril 2017. Tous les détails sont juste en-dessous

Globalement beau, c'est ainsi que Météo France résume ses prévisions pour la journée du mardi 11 avril 2017. Tous les détails sont juste en-dessous

Globalement beau. Même si un voile de nuage élevé se fait observer, la matinée se déroule sous un ciel clément. Les cirques, les plaines et le volcan sont dégagés, seule la frange côtière du littorale Est peut, au lever du jour, essuyer deux ou trois gouttes anecdotiques, mais pas d'inquiétude cela ne durera pas. Au fil des heures les nuages de pentes apparaissent, comme la veille rien de bien méchant.



L'après midi, les débordement nuageux se produisent sur les régions de l'ouest, plus particulièrement de la Grande Chaloupe à Saint Gilles, où quelques averses sont possibles sur les pentes, ces averses pourront venir s'échouer en bord de mer. Dans les cirques et sur le volcan les éclaircies résistent.



Températures stationnaires. Vent de Sud-Est toujours modéré avec des rafales de 50km/h vers saint Pierre et sainte Marie, vent faible sur les plages de l'ouest. Mer peu agitée à agitée.