BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin



- L'élection présidentielle à La Réunion en chiffres

- Australie - Grande barrière : les coraux blanchis deux années de suite sont condamnés

- Ça s'est passé un 12 avril - 2015 - Elio, 13 ans, est tué par un requin bouledogue

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil sous un ciel voilé

L'élection présidentielle à La Réunion en chiffres

Plus que quelques jours avant le premier tour de la présidentielle ! Les bureaux de vote seront ouverts aux électeurs ce 24 avril 2017. À La Réunion, ce sont plus de 600 000 personnes qui pourront glisser leur bulletin dans l'urne. Nombre de panneaux d'affichage, d'électeurs, et de bureaux par commune : Imaz Press a établi un résumé de l'élection sur l'île en quelques chiffres clés. L'occasion aussi de rappeler la procédure de vote classique ou par procuration.

Australie - Grande barrière: les coraux blanchis deux années de suite sont condamnés

Les coraux de la Grande barrière en Australie qui ont subi pour la seconde année consécutive un phénomène de blanchissement dû à la hausse des températures n'ont aucune chance de s'en remettre, avertissent lundi des scientifiques australiens.

Le Port: Plusieurs agents de la mairie en grève ce mercredi

Les négociations entamées la semaine dernière n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Ce mercredi 12 avril 2017, plusieurs employés de la mairie du Port sont en grève, à l'appel de Force ouvrière et du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (Safptr). La principale revendication porte sur les compensations prévues pour les employés communaux qui travailleront pendant les quatre journées d'élections à venir. Certains des agents travaillant pour les soirs d'élection souhaitent que ces heures leur soient payées, alors que la direction envisageait qu'elles soient récupérées.

Ça s'est passé un 12 avril - 2015 - Elio, 13 ans, est tué par un requin bouledogue

Dimanche 12 avril 2015 - Elio Canestri, 13 ans, est attaqué par une requin sur le spot des Aigrettes (Cap Homard) près de Boucan Canot. L'adolescent, ,jeune espoir du surf local, ne survit pas à l'attaque et c'est toute La Réunion qui est bouleversé par ce nouveau drame. Elio était alors la 16ème victime d'attaque de squale et le 7ème à être tué depuis 2011.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Du soleil sous un ciel voilé

Si quelques petites averses sont présentes en début de journée ce mercredi 11 avril 2017, les éclaircies reviennent progressivement et la matinée est largement ensoleillée sous un ciel voilé, promet Météo France