Plus que quelques jours avant le premier tour de la présidentielle ! Les bureaux de vote seront ouverts aux électeurs ce 24 avril 2017. À La Réunion, ce sont plus de 600 000 personnes qui pourront glisser leur bulletin dans l'urne. Nombre de panneaux d'affichage, d'électeurs, et de bureaux par commune : Imaz Press a établi un résumé de l'élection sur l'île en quelques chiffres clés. L'occasion aussi de rappeler la procédure de vote classique ou par procuration.

Onze candidats en lice dans la course à l’Élysée

Neuf hommes et deux femmes sont en piste au premier tour de l’élection présidentielle, après validation de leurs parrainages par le Conseil Constitutionnel le 18 mars dernier.

- Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)

- François Asselineau (Union populaire républicaine)

- Jacques Cheminade (Solidarité et progrès)

- Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

- François Fillon (Les Républicains)

- Benoît Hamon (Parti socialiste)

- Jean Lassalle (Résistons !)

- Marine Le Pen (Front national)

- Emmanuel Macron (En marche !)

- Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

- Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)

906 bureaux de vote ouverts de 8h à 19h à La Réunion pour plus de 600 000 électeurs

Sur notre département, 906 bureaux de vote accueilleront les électeurs le dimanche 23 avril, de 8 heures à 19 heures. La commune qui en compte le plus est Saint-Denis, avec 133 sites. Viennent ensuite Saint-Paul (120), Saint-Pierre (92), Le Tampon (79), Saint-Louis (59), Saint-Joseph (53), Saint-André (48), Saint-Benoît (42), Saint-Leu (36), Sainte-Marie et le Port (35 chacun), La Possession (34), Sainte-Suzanne (28), L’Étang-Salé (18), Petite-Île (15), les Avirons et Bras-Panon (13 chacun), Salazie (9), Saint-Rose, Trois-Bassins et Cilaos (8), et enfin l’Entre-Deux et Saint-Philippe (7). Celle qui en compte le moins est la Plaine des Palmistes, avec 6 bureaux.

Les 906 présidents de bureaux se rendront directement en mairie centrale avec leurs urnes pour l’enregistrement des résultats et des PV. 906 secrétaires de bureaux et plus de 1000 assesseurs seront également mobilisés.

Au 28 février 2017, 641 596 électeurs étaient enregistrés sur les listes électorales de La Réunion.

Affichage sur la voie publique et propagande électorale

613 panneaux d’affichage sont mis en place dans le département. Dans le cadre de la propagande électorale, 334 personnes travaillent pour la mise sous pli pendant sept jours. 15 681 889 bulletins de vote sont imprimés à La Réunion et 7 410 436 déclarations de foi sont acheminées depuis la métropole.

Où et comment voter ?

Parce qu’une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, retrouvez ci-dessous le fonctionnement de la procédure de vote classique ou par procuration. Trois conditions clés sont à remplir pour glisser son bulletin : avoir au moins 18 ans la veille du premier tour, être de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques.