800 usagers situés dans le centre-ville de Saint-Denis ne sont plus alimentés en électricité depuis le milieu de la matinée ce mercredi 12 avril 2017. Cette coupure est la conséquence d'un "incident sur une ligne souterraine (15.000V) dans le secteur du Barachois" indique EDF

EDF précise que se sont S concernés les zones de :

- piscine du Barachois,

- ancienne gare routière

- bas de la rue Juliette Dodu,

- place Joffre,

- bas de la rue Victor Mac Auliffe,

- rue du Four à Chaud,

- bas de la rue Jules Auber,

- bas de la rue Alexis de Villeneuve,

- bas de la rue Pasteur



"Nos équipes sont actuellement mobilisées sur le terrain pour localiser le défaut et rétablir au plus vite les clients concernés. Nous prévoyons une réalimentation de 400 clients d’ici 15 minutes" indiquait EDF à 12 heures 30. L’alimentation devrait être rétablie pour les 400 autres vers 13h30, ajoute l'électricien qui présente ses "excuses pour la gène occasionnée".

