Sunzil, expert du photovoltaïque en zone insulaire depuis 30 ans, crée une salle de contrôle à La Réunion spécialisée dans l'exploitation de centrales photovoltaïques. Elle pilotera des sites aussi bien implantés en Caraïbes que dans le Pacifique ou en Océan Indien. L'expertise de Sunzil pour l'exploitation et la maintenance est désormais regroupée dans un même lieu, au Port.

Sunzil, expert du photovoltaïque en zone insulaire depuis 30 ans, crée une salle de contrôle à La Réunion spécialisée dans l'exploitation de centrales photovoltaïques. Elle pilotera des sites aussi bien implantés en Caraïbes que dans le Pacifique ou en Océan Indien. L'expertise de Sunzil pour l'exploitation et la maintenance est désormais regroupée dans un même lieu, au Port.

La Réunion, centre névralgique de l’activité "maintenance-exploitation"

Le Groupe Sunzil intervient sur plusieurs centaines de centrales solaires situées exclusivement dans des îles sur tous les océans. Quand il a été décidé de créer un centre d’expertise autour de l’exploitation et de la maintenance, le choix s’est porté sur la Réunion. Pourquoi avoir choisi La Réunion ?

Sa position géographique est idéale par rapport aux sites dont Sunzil a la charge. D’abord, parce que de nombreuses centrales exploitées par Sunzil sont implantées dans l’Océan Indien (Réunion/Mayotte).

Côté Caraïbes, le jeu des décalages horaires permet aux équipes réunionnaises d’analyser les données des centrales caribéennes pendant la nuit et de finaliser les plans d’interventions avant que les équipes n’embauchent. Le cycle détection/analyse/intervention est ainsi réduit à son maximum.

Depuis février, le Pôle Exploitation Maintenance dispose d’une salle de conduite dernier cri, capable de surveiller à distance et en temps réel l’état de l’ensemble des installations de Sunzil n’importe où dans le monde.

Une salle de contrôle en Outre-mer

Situé au sein des locaux de Sunzil, la salle de conduite occupe une pièce entière dans laquelle interviennent plusieurs opérateurs et ingénieurs. Un mur d’images, composés de plusieurs écrans de grande taille, de puissants calculateurs et des logiciels spécialement développés composent l’ossature technique de ce centre de contrôle.

Disponibles de 7h à 20h, 5j/7, 2 opérateurs de conduite assurent la surveillance et la régulation de l’ensemble des centrales. Plusieurs dizaines de milliers de données sont récupérées, analysées et traitées chaque jour. Cela se traduit sur le terrain par plus de 700 interventions par mois. Le weekend, un logiciel ‘’maison’’ alerte les techniciens d’astreinte par email et SMS en cas de besoin. Ils peuvent alors intervenir sur site pour diagnostic ou réparation.

Au quotidien, ce sont près de 50 techniciens et ingénieurs qui assurent la supervision et l’entretien des centrales photovoltaïques.

Sunzil, "l’expert maintenance et exploitation en Outre-Mer"

Sunzil exploite près de 900 centrales en outre-mer, pour un total de 94MWc. Le chiffre d’affaires de l’activité se compose de 26 millions d'euros de vente d’électricité et 2 millions de prestations pour le compte de tiers. Ces centrales génèrent plus de 120 000MWh/an, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de 80 000 Réunionnais. L’énergie qu’elles produisent est vendue en local à EDF.

Autour du site Réunionnais, l’activité maintenance est organisée avec 4 centres d’Exploitation-Maintenance (Pointe à Pitre, Fort de France, Cayenne), représentant 50 collaborateurs.

L’exploitation : une activité au cœur du développement de Sunzil

La mise en place d’un tel centre de contrôle représente au global un investissement d’un demi-million d’euros, comprenant matériel, développement d’outils spécifiques (notamment Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) et ressources dédiées (opérateurs de conduite et ingénieurs maintenance). Avec cet équipement, Sunzil conforte sa position d’acteur incontournable dans la maintenance et l’exploitation des centrales photovoltaïques.

A propos de Sunzil, l'expert du photovoltaïque en zone insulaire

Sunzil développe et exploite depuis 30 ans en outre-mer des centrales photovoltaïques. La société est une filiale détenue à 50% par Total et 50% par EDF. Le groupe est implanté sur 8 zones : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française et métropole (Lyon). Avec 180 collaborateurs, Sunzil a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 44 millions d'euros.