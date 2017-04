Voici les titres développés ce jeudi :

- Ca s'est passé un 13 avril 1977: Notre Dame des Laves résiste à l'assaut de La Fournaise

- Etang-Salé - 300 collégiens en compétition pour des médailles remises par Lemaitre et Mayer

- Saint-Pierre : les parkings se payent par téléphone

- Parti communiste réunionnais : "nous militons pour la paix dans l'océan Indien"

- Hollande fait irruption dans la campagne pour mettre en garde contre le "péril" Mélenchon

- Météo : La Réunion sous les nuages

Ca s'est passé un 13 avril 1977: Notre Dame des Laves résiste à l'assaut de La Fournaise

Miracle, punition divine ou simple hasard. Le 13 avril 1977, en pleine semaine sainte, l'éruption du Piton de la Fournaise menace l'église de Piton Sainte Rose. Aujourd'hui, Notre Dame des Laves porte encore les stigmates de son flirt avec le volcan, qui l'a finalement épargnée : la coulée n'est entrée "que" sur trois mètres dans la nef, et n'a pas entièrement détruit le bâtiment. Ce jeudi 13 avril 2017, une série d'événements sont organisés à Sainte-Rose, dans le cadre du quarantième anniversaire de la coulée de 1977.

UNSS - Les champions iront en Métropole - Etang-Salé - 300 collégiens en compétition pour des médailles remises par Lemaitre et Mayer

Représentant dix collèges de l'île, 300 jeunes participent aux championnats académiques UNSS (union nationale du sport scolaire) ce mercredi 12 avril 2017 au stade de l'Etang-Salé. Les vainqueurs ont obtenu leur sésame pour participer aux championnats de France UNSS qui auront lieu prochainement en métropole. Le sprinteur français Christophe Lemaitre, multiple champion d'Europe et médaillé olympique à Rio, et Kevin Mayer, vice-champion olympique du décathlon à Rio, champion et recordman d'Europe de l'heptathlon indoor en 2017 ont remis leurs médailles aux équipes arrivées en tête de classement

L'application "PayByPhone" effective pour le stationnement en centre-ville - Saint-Pierre : les parkings se payent par téléphone

Depuis le début de ce mois d'avril 2017, le paiement du stationnement du centre-ville de Saint-Pierre évolue. Le dispositif PayByPhone permettra aux usagers de payer leur stationnement via une application mobile, qui a trouvé place parmi les horodateurs de 160 villes françaises, dont Saint-Pierre, la première de l'Outre-mer.

Il appelle à voter Jean-Luc Mélenchon - Parti communiste réunionnais : "nous militons pour la paix dans l'océan Indien"

Faisant écho à l'actualité, le Parti communiste réunionnais a réuni la presse ce mercredi 12 avril 2017 pour réitérer son soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Ce dernier, à Marseille pour un grand meeting ce week-end, a milité en faveur de la paix, après que les Etats-Unis aient bombardé une base aérienne syrienne et que les coptes d'Egypte aient été frappés par deux attentats commis par l'Etat islamique.

Hollande fait irruption dans la campagne pour mettre en garde contre le "péril" Mélenchon

A 11 jours du premier tour de la présidentielle, François Hollande a fait irruption dans la campagne pour mettre en garde contre le "péril" Mélenchon, dont la percée dans les sondages pourrait constituer une menace pour son ex-ministre Emmanuel Macron, souvent présenté comme son héritier.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La Réunion sous les nuages

Des risques d'averses sont annoncés un peu partout sur l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 13 avril 2017. Si la journée de ce mercredi présentait du soleil, la pluie refait son apparition, notamment dans les hauts de l'île. Le vent accompagne les températures comprises entre 14 et 31 degrés.