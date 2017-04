Marie-Thérèse de Chateauvieux est décédée, juste avant son 102e anniversaire. Elle a été la première femme maire de l'île, avoir été élue dès 1965 au conseil municipal de Saint-Leu. Elle sera réélue en 1971 et 1976, avant d'être battue par Mario Hoareau en 1983. Elle a également été la première femme conseillère générale de La Réunion, en 1970.

Marie-Thérèse de Chateauvieux est décédée, juste avant son 102e anniversaire. Elle a été la première femme maire de l'île, avoir été élue dès 1965 au conseil municipal de Saint-Leu. Elle sera réélue en 1971 et 1976, avant d'être battue par Mario Hoareau en 1983. Elle a également été la première femme conseillère générale de La Réunion, en 1970.

Marie-Thérèse de Chateauvieux était l'héritière du grand domaine agricole que ce dernier a établi dans les Hauts de la commune de Saint-Leu, qui appartenait à son arrière-grand père, le marquis Joseph Antoine Sosthènes d'Armand de Chateauvieux. Ce domaine a été transformé en Conservatoire botanique national de Mascarin au début des années 1990.

Dans un communiqué adressé ce jeudi après-midi, l'Association des maires a fait part de son émotion : "C’est avec une profonde émotion que le Président de l’AMDR, Stéphane FOUASSIN, apprend la nouvelle du décès de Marie-Thérèse de CHÂTEAUVIEUX ; Celle qui, 20 ans après le droit de vote accordée aux femmes, a marqué la vie politique réunionnaise en étant élue 1ère femme maire de La Réunion en 1965 (à Saint-Leu, durant 18 ans) et 1ère femme conseillère générale en 1970. Le Bureau et les membres de l’Association des maires souhaitent s’associer à l’hommage qui lui est rendu et adressent à ses proches leurs sincères condoléances."

ch/www.ipreunion.com