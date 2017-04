Des risques d'averses sont annoncés un peu partout sur l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 13 avril 2017. Si la journée de ce mercredi présentait du soleil, la pluie refait son apparition, notamment dans les hauts de l'île. Le vent accompagne les températures comprises entre 14 et 31 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Après une journée de mercredi agréable, celle de jeudi s'annonce un peu plus humide. Le renforcement de l'alizé fait rentrer régulièrement des nuages entre St-Joseph et Ste-Rose jusque sur les Grandes Pentes. Débordements dans l'intérieur vers les Plaines et jusqu'à Sainte-Suzanne en matinée.

Petites averses au programme, plus marquées sur les contreforts sud du Volcan. Dans l'après-midi, toute La Réunion est sous les nuages, exception faite des côtes sud-ouest et nord-est soufflées par un vent qui commence à prendre du volume au fil des jours, les rafales dépassant parfois les 60 km/h sur Saint-Pierre. Risque d'averses un peu partout, de préférence dans les Hauts.



Mer agitée par le vent, pas de houle significative à signaler.