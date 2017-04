Les Présidents et représentants des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) membres de l'Union des Chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien (UCCIOI) se sont réunis au siège de la CCI Réunion à l'occasion de la réunion du Conseil exécutif de l'organisation.

Lors de cette réunion, les CCI ont défini leurs actions prioritaires communes pour l’année à venir. La présidente de l’organisation régionale et élue de la CCI de Mayotte, Isabelle Chevreuil, affirme que les prochains mois seront marqués par la mise en œuvre des actions terrain préparées durant la première année de sa mandature. L’objectif est de mettre à profit le réseau des Chambres de commerce et d’industrie régional pour "faciliter la mutualisation des savoir-faire entre nos îles", souligne Ibrahim Patel, Président de la CCI de La Réunion.

C’est particulièrement dans cette perspective que s’inscrivent les activités opérationnelles mises en œuvre dans le cadre du Programme de renforcement des

capacités commerciales (PRCC), soutenu par l’Agence française de développement.

L’année à venir va permettre de mobiliser des acteurs de terrain sur l’ensemble desîles autour d’actions relevant de secteurs stratégiques tels que l’information économique, l’appui aux entreprises pour des projets à dimension régionale, l’industrie, l’écotourisme, l’économie circulaire, le numérique ou encore les métiers maritimes. Cette démarche vise à rendre la coopération et ses effets positifs sur nos économies insulaires plus concrets auprès d’un plus grand nombre d’acteurs.

Au-delà de la mise en œuvre du PRCC, l’UCCIOI s’attachera à l’émergence de projets sur le renforcement des liens économiques entre les territoires insulaires qu’elle regroupe. Ces projets porteront prioritairement sur la mise en réseau entre les opérateurs de la sous-région et ceux de l’Afrique continentale à travers un Foruméconomique dédié au sujet au dernier trimestre 2017, le développement d’une offre de formation régionale, une plateforme pour centraliser les demandes et les offres de compétences dans la région, la sensibilisation autour de l’économie circulaire ou encore la mobilisation du secteur privé à propos des dérogations pour faciliter le transport des déchets dans la région en vue d’un traitement et d’une valorisation mutualisés.

Avec le développement de ses activités, l’UCCIOI a décidé de se doter d’une stratégie de communication. Le lancement de son site internet fera l’objet d’un événement au début du mois prochain.