BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 14 avril



- Ce samedi 15 avril, à 9 heures : une marche pour soutenir les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes

- Guyane - Tous les barrages sont levés "jusqu'à nouvel ordre"

- Piscine du Chaudron - Handi Aquatique : marmailles valides et porteurs de handicap se jettent à l'eau

- Diversification des services : Orange se lance dans la banque

- Insee - L'emploi progresse de 1,6% en 2016

- Ça s'est passé un 14 avril - 1773 - Naissance de Jean-Baptiste Joseph, comte de Villèle

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil et averses se disputent le ciel

Ce samedi 15 avril, à 9 heures : une marche pour soutenir les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes

Le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales organise, avec plusieurs associations partenaires, une marche de soutien, ce samedi 15 avril 2017. Objectif: dénoncer le manque d'aides dont bénéficient ces associations, malgré la tenue d'Etats généraux en novembre dernier.

Guyane - Tous les barrages sont levés "jusqu'à nouvel ordre"

Après plus de trois semaines de conflit social en Guyane et un fossé croissant entre opposants et partisans des blocages, le collectif "Pou la Gwiyann dékolé" ("Pour que la Guyane décolle") a décidé de lever les barrages "jusqu'à nouvel ordre".

Piscine du Chaudron - Handi Aquatique : marmailles valides et porteurs de handicap se jettent à l'eau

Plus de 500 enfants et adolescents ont participé ce jeudi 13 avril 2017 à la sixième édition de la matinée "Handi Aquatique" à la piscine du Chaudron (Saint-Denis). Marmailles valides et ceux porteurs de handicap ont évolué ensemble dans les bassins et sur le toboggan.

Pouttandou vajtoukal - Bonne année 5118

Les Réunionnais d'origine tamoule fêtent l'arrivée ce vendredi 14 avril 2017 l'arrivée de l'année 5118. Toute la journée sera marquée par des festivités et des cérémonies dans les différents temples de l'île et en famille. Pouttandou vajtoukal, bonne année, à toutes et à tous

Diversification des services : Orange se lance dans la banque

Dans un point presse tenu ce jeudi 13 avril 2017, la section CFDT de la société Orange a présenté les nouvelles orientations et les nouveaux services que l'entreprise proposera bientôt aux clients de la métropole et de La Réunion. L'opérateur compte se lancer prochainement dans le système bancaire via des services en ligne, après avoir racheté la filiale Groupama Banque.

Insee - L'emploi progresse de 1,6% en 2016

En 2016, l'emploi salarié marchand progresse de 1,6 %, après une hausse de 3,3 % en 2015. Tous les grands secteurs sont créateurs d'emploi sur l'année, à l'exception de la construction. Au 4e trimestre, les effectifs stagnent (- 0,1 %). Ils reculent dans la construction (- 6,4 %) et l'industrie (- 0,8 %), deux secteurs affectés par une baisse saisonnière de l'emploi. À l'inverse, l'emploi augmente dans le commerce (+ 1,8 %) et les services principalement marchands (+ 0,9 %).

Ça s'est passé un 14 avril - 1773 - Naissance de Jean-Baptiste Joseph, comte de Villèle

Après avoir été colon à Bras-Panon et député de Saint-Benoît à l'assemblée Coloniale, il dirigea le gouvernement français de 1821 à 1828.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil et averses se disputent le ciel

Des averses le matin sur la côte est et sud-est, des averses ailleurs et l'inverse l'après-midi, c'est ce que nous promet Météo France