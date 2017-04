Dans un point presse tenu ce jeudi 13 avril 2017, la section CFDT de la société Orange a présenté ses nouvelles orientations et services prochainement proposés aux clients de la métropole et de La Réunion. L'opérateur compte se lancer prochainement dans le système bancaire via des services en ligne, après avoir racheté la filiale Groupama Banque.

Une banque 100% en ligne, voilà ce que compte lancer Orange avant l'été en métropole. La section CFDT, syndicat majoritaire de l'entreprise, se réjouit de cette innovation qui fait l'effet "d'un défi" au sein des 1 000 salariés de la branche réunionnaise, à l'instar des employés au niveau national.

Après le rachat de Groupama Banque, Orange compte profiter du tissu déjà en place pour se positionner comme principal concurrent des banques en ligne, en proposant de nouveaux services qui seront exposés lors du lancement officiel d'Orange Banque. L'objectif est d'arriver au tout-numérique, avec pour objet central : le smartphone.

Localement, 12 salariés ont été formés en interne et travailleront dans deux boutiques de l'île (Saint-Denis et le Tampon) pour ce nouveau projet. "A La Réunion, le contact est important" souligne Jacques Vardin, délégué syndical CFDT pour Orange Réunion-Mayotte. "Les gens, quand ils seront en boutique auront quelqu'un à qui s'adresser pour se renseigner" précise-t-il, tandis que les postes dans le domaine bancaire étaient localement largement convoités.

"Pour la CFDT, nous plaçons l'emploi au centre de tout" note de son côté le délégué syndical central Laurent Riche, en visite à La Réunion pendant deux semaines. Accompagné des membres du conseil d'administration d'Orange, il ira à la rencontre des différents acteurs et de la direction d'Orange Réunion-Mayotte.

En effet, pour les syndicalistes, "la digitalisation ne se fait pas sans les hommes et les femmes". En terme d'emploi, la société continue de recruter une personne lorsque trois départs s'opèrent, "une tendance rare" dans la conjoncture actuelle.

Orange Banque a pour objectif d'atteindre 400 000 clients au niveau national dès la fin 2017. La délégation CFDT, de son côté "espère vivement que ça marche".

