Des averses le matin sur la côte est et sud-est, des averses ailleurs et l'inverse l'après-midi, c'est ce que nous promet Météo France, dont nous publions le communiqué ci-dessous, pour ce vendredi 14 avril

"Au lever du jour, des averses concernent la côte est et sud-est. La zone du volcan se retrouve aussi sous les nuages avec des averses. Ailleurs le temps est agréable et assez bien ensoleillé ( les nuages d'altitude perturbant par moments la vigueur du soleil). Alors que l'est renoue avec les éclaircies, le ciel se couvre en montagne et des averses se déclenchent l'après-midi un peu partout. Le littoral ouest s'ennuage aussi et des averses atteignent la route en corniche.



L'alizé reste soutenu sur les côtes nord et sud (rafales 50 à 60 km/h). La mer est agitée au vent et une petite houle d'alizé frappe le rivage Est et le sud sauvage".