Les Réunionnais d'origine tamoule fêtent l'arrivée ce vendredi 14 avril 2017 l'arrivée de l'année 5118. Toute la journée sera marquée par des festivités et des cérémonies dans les différents temples de l'île et en famille. Pouttandou vajtoukal, bonne année, à toutes et à tous

