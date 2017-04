"Les forces de l'ordre seront mobilisées sur les routes pour le week-end prolongé de Pâques, réputé accidentogène" nous apprend la Préfecture ce vendredi 14 avril 2017.

"Un important dispositif de sécurité sera déployé sur l’ensemble des routes du département. Les forces de l’ordre seront mobilisées pour sanctionner les infractions au code de la route et les comportements dangereux afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route. La plus grande fermeté sera maintenue contre les infractions constituant les principales causes d’accidents, notamment la vitesse excessive, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’usage de produits stupéfiants, l’usage du téléphone au volant" indique la Préfecture.

Par ailleurs, "depuis le début de l’année 2017, déjà 16 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises, 4 piétons, 3 conducteurs de cyclomoteurs, 3 conducteurs de motos et 6 conducteurs de véhicules légers.

Le préfet invite l’ensemble des usagers de la route au partage raisonné du réseau routier et à la cohabitation entre les automobilistes, piétons et conducteurs de deux-roues. Sur la route, chacun doit prendre conscience des conséquences irréversibles d’un accident de la circulation, non seulement sur les victimes, leurs familles mais également leurs amis" termine la Préfecture.