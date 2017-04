Athlétisme, football, handball... voici l'agenda des événements de ce week-end

Football: 26ème et dernière journée de D1R

La 26ème journée de D1R aura lieu ce week end à partir de vendredi soir.

Vendredi à 20h30

RC St-Benoît - St-Lousienne au stade Allane

Samedi à 16h00

St-Pauloise Fc - Jeanne d’Arc au stade Bénard

AS Ste-Suzanne - US Ste-Marie au stade Repiquet

Dimanche à 16h00

JS St-Pierroise – Sdefa au stade Volnay

AJ Petite-Ile - AS Marsouins au stade Folio

St-Denis FC - La Capricorne au stade de l’Est

Handball: 1ère édition du Trophée Solpak

Les quarts de finale du trophée Solpak se dérouleront ce soir et samedi au complexe municipal du Port selon le programme suivant:

Vendredi

19h00 : Hbf St Denis/ Asmjc St Louis (Feminin)

21h00 : Case Cressonniere/ Hbc Possession (Masculin)

Samedi

11h00 : Chateau Morange/ Hbc Bois Nefles (Masculin)

13h00 : Jsb/ Hbc St Joseph (Feminin)

15h00 : Tamponnaise Hbf/ Hbc Possession (Feminin)

17h00 : Fc Port/ Case Cressonniere (Feminin)

19h00 : Ashb Tamponnais/ Jsb (Masculin)

21h00 : Asc St Gilles Les Hauts/ St Pierre Hbc (Masculin)

Volleyball: Demi-finales

Les demi-finales des championnats R1 masculin et féminin sont programmées à partir de ce vendredi soir.

Côté féminin, les Aigles Blancs accueilleront le Tampon à 20h30 au centre ville et le VB2CO recevra le SDOVB à Plateau Caillou au même moment.

Côté masculin, cela se passera samedi soir à 20h00 avec SDOVB – Aigles Blancs à Champ Fleuri et St Leu – Tampon au centre ville de St Leu.

Athlétisme: Meeting International d'Etang Salé

Dans le cadre de l'inauguration de sa nouvelle piste d'athlétisme, Etang Salé accueillera un meeting international, organisé par le Dominicaine et la ligue régionale, ce samedi à partir de 17h00. Pour l'occasion, les élites et membres de l'équipe de France olympique que sont Christophe Lemaitre, Kevin Mayer et Mélina Robert-Michon seront présents aux côtés des meilleurs réunionnais comme Esther Turpin, Mickael Bertil, Alexis Quest, Fabrisio Saidi ou Ruben Gado pour ne citer qu'eux.

Au programme: 100, 200, 400, 800, 1500m et relais, hauteur, longueur, perche, poids et disque.

Triathlon: Xterra Réunion

L'ORT organise ce dimanche le Xterra Réunion à la Saline les bains. L'épreuve, désormais inscrite au world tour, permettra aux triathlètes de se qualifier pour les prochains championnats du monde de la discipline en octobre prochain à Maui.

Cette année, le succès sera encore au rendez-vous puisque les inscriptions sont closes depuis plusieurs jours déjà. Et la startlist annonce une course encore passionnante puisque de nombreux athlètes internationaux seront au départ aux côtés des meilleurs réunionnais.

Au programme, départ à 7h sur la plage de Trou d'eau pour 1500m de natation dans le lagon, puis 30km de vtt via le moulin Kader, le golf de Bassin Bleu, les hauts de la Saline et la terrible ravine Tabac pour rejoindre à nouveau Trou d'eau et chausser les baskets pour 10km de trail dans le secteur de Trois Bassins.

Cyclisme: Classique des Cannes

Le VCSD organise en ce lundi de Pâques sa traditionnelle course en ligne intitulée la Classique des Cannes. Elle se déroulera entre Ste Marie et Ste Anne, via Cambuston, Bras Panon, St Benoit, retour par les hauts de St André et Bagatelle pour une arrivée jugée à la Grande Montée de Ste Marie après 114km de course. Le départ sera donné à midi.

Trail: La Griffe du Diable

L'association Jacky Murat organise ce dimanche un trail du côté du Volcan. Pour cette première édition deux formats seront proposés: 16 et 30km, départ et arrivée au Pas de Bellecombe. Les coureurs auront à coeur de courir dans la région du Volcan, via l'Oratoire Ste Thérèse, la Plaine des Sables, le fond de la rivière de l'Est ou encore le cassé de la rivière de l'Est. Le départ sera donné à 7h00.

Escalade: Trophée régional jeunes

La 6 ème édition du Trophée régional poussins et benjamins aura lieu ce weekend. Les épreuves de difficulté et de vitesse auront lieu le samedi au gymnase Michel Debré à Saint André, et l’épreuve de bloc aura lieu le dimanche au gymnase Phalaris à la Chaloupe Saint Leu.

Le Trophée Régional Poussins Benjamins, initié il y a six ans par la Fédération Nationale FFME, regroupe les trois disciplines d’escalade en compétition. Les catégories Poussins et Benjamins seront classées sur des épreuves de bloc, de vitesse et de difficulté. Le classement sera réalisé sur le total de ces 3 épreuves.

La Réunion ne compte pas moins de 4 médaillés au Trophée National Poussins Benjamins en 2016.

Cette compétition séduit beaucoup les plus jeunes. 48 compétiteurs se sont donné rendez-vous pour cet évènement, organisé par la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade et le club Est’Kalad et sélectif pour le Trophée National Poussins Benjamins 2017 qui se déroulera à Marseille les 1 et 2 juillet 2017.

BMX: 4ème manche de la coupe régionale

La 4ème manche de la phase finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de la Ravine à Malheur, organisée par le Bicross Club de la Possession. La journée commencera par les essais de 8h30 à 10h00, suivis des 3 manches qualificatives, puis les finales auront lieu à 13h00 après une pause repas.

Karting: 2ème manche du championnat

Le championnat régional de karting se poursuit ce dimanche avec la 2ème manche de vitesse sur le circuit de la Jamaïque, organisée par le KCD. Les participants seront répartis dans les catégories Minimes/Cadets, X30 Junior, X30 Sénior, Rotax Max, Rota Max Master, KZ2, KZ2 Gentleman et KZ2 Master. La compétition débutera à 10h00 avec des finales programmées à partir de 15h00.

Pancrace: Challenge Fight Trophée 2

Le gymnase Flacourt de Ste Marie accueillera ce samedi la 2ème édition du challenge fight trophée avec des combattants de Madagascar, Mayotte et la Réunion. L'association Lutte Contact de Ste Marie proposera au cours de la soirée une vingtaine de combats en pancrace et K1 à partir de 17h00.

Pancrace

-65 kg: Daoud (Pancrace club dionysien) - Fidèle (Madagascar)

-70 kg: Fabrice Moinache (ALC Sainte-Marie) - Eddy (Madagascar)

-84 kg: Eric Hoareau (Pancrace club Dionysien) - Billy (Madagascar)

-65 kg: Thomas Aboukir (St-Pierre BC) - J-Paul Matunga (Pancrace club dionysien)

+93 kg: Jordan Técher (ALC Sainte-Marie) - Benoît Lebon (Bras-Panon)

Jordan Ichambe - Giovanni Mavouna (Pancrace club dionysien)

Loïc Jacquemart (Bras-Panon) - Tomi (Ruc Saint-Denis)

-61 kg: Francis Boyer (AO Grande Fontaine) - Toky (Madagascar)

-70 kg: Antoine Delpuech (Ruc Saint-Denis) - Anthony (Madagascar)

-70 kg: Blaise Masoto (Madagascar) - Gaël Damour (ALC Sainte-Marie)

-70 kg: Ludovic Fontaine (Pancrace club dionysien) - Marcel (Tsunami Team Tana)

Mathieu Gourdet (Sainte-Suzanne) - Victor Ramalala (Mayotte)

K1

Pierre (Madagascar) - Stéphane Tanjama (AO Grande Fontaine)

Yannick Carpaye (Saint-Pierre BC) - Langromme (Team Basquaise)

Luidji Mithridate (AO Grande Fontaine) - Fazaraly (Madagascar)

Moto: Course de côte à St Leu

Le team 974 deux zéro organise une course de côte ce dimanche chemin Carlonette à St Leu. Les pilotes de différentes catégories devront parcourir un tracé de 3km lors des 3 manches du jour qui débuteront à partir de 9h00. Les contrôles auront lieu la veille à l'aire de covoiturage de l'Eperon.

Golf: World Amateur au Bassin Bleu

Le golf de Bassin Bleu accueille ce week end une étape des championnats du monde amateurs. Ce seront au total 138 golfeurs de plusieurs nationalités qui s'affronteront samedi, dimanche et lundi, à partir de 8h00, sur un total de 54 trous (3 x 18 trous).