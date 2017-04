BONJOUR - Voici les principaux titres développés ce samedi 15 avril 2017



[VIDÉO] Meeting d'athlétisme de l'Étang-Salé - Christophe Lemaître a envie "de courir vite"

Christophe Lemaître est l'une des têtes d'affiche du meeting d'athlétisme inaugural de la piste de l'Etang-Salé c e samedi 15 avril 2017 au stade du Centenaire. Le médaillé de bronze olympique sur 200 m s'est préparé toute la semaine sur ces installations dans le cadre d'un stage intensif.

[VIDEO] A la Une cette semaine sur Imaz Press Réunion

En images, Imaz Press revient sur les sujets qui ont fait la Une cette semaine à La Réunion. La propagande électorale est mise sous plis, le champion d'athlétisme Christophe Lemaître s'entraîne à l'Etang-Salé, les marmailles valides et porteurs de handicap se jettent à l'eau au Chaudron, nager avec les pêches cavales.

Là-haut - Des conditions favorables à la vie repérées sur une lune de Saturne

La sonde américaine Cassini a détecté de l'hydrogène dans un panache de vapeur émanant de fissures dans l'épaisse couche de glace enveloppant Encelade, une petite lune de Saturne, qui ne peut s'expliquer que par une activité hydrothermale propice à l'existence de la vie. Selon les scientifiques dont la découverte est rapportée jeudi dans la revue américaine Science, "des réactions hydrothermales entre des roches chaudes et l'océan se trouvant sous la surface gelée de la lune sont la seule source plausible de cet hydrogène".

Ça s'est passé un 18 avril - Fin de la grève du BTP. Les salaires augmentent de 1,9%

15 avril 2016. Un protocole d'accord est signé entre le patronat et les syndicats du Bâtiment et travaux publics (BTP). La grève qui paralysait le secteur depuis le 6 avril est terminée. Les salariés obtiennent 1,9% d'augmentation. Au début du conflit les syndicalistes réclamaient 3% de hausse et le patronat refusait toute augmentation en raison "de la situation de crise que connaît le secteur du BTP"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le temps sera globalement le temps très nuageux

Rien de bien réjouissant ce samedi 15 avril 2017. Météo France ne fait pas dans le détail et annonce "globalement le temps reste très nuageux".