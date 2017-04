Une course poursuite, des alcoolémies, des excès de vitesse... les infractions relevées par la police au cours de plusieurs opérations ce vendredi soir 14 avril 2017 ont été nombreuses une fois de plus. Nous publions ci-après le communiqué de la police

Une course poursuite, des alcoolémies, des excès de vitesse... les infractions relevées par la police au cours de plusieurs opérations ce vendredi soir 14 avril 2017 ont été nombreuses une fois de plus. Nous publions ci-après le communiqué de la police

"La compagnie départementale d'intervention (CDI) est ainsi intervenue à Saint-Pierre à la Ravine des Cabris puis sur le front de mer de la circonscription. Quinze infractions ont été relevées (non port de casque, usage d'un téléphone...), un conducteur circulant en défaut de permis faisant l'objet d'une procédure.

Un contrôle a également été effectué par les motocyclistes et les effectifs du Commissariat de St Pierre conduisant à la verbalisation d'une dizaine de conducteurs en excès de vitesse.

Sur Saint-Denis, un contrôle vitesse était prévu en entrée de ville. Une partie des effectifs a préalablement pris en charge le conducteur d'un scooter impliqué dans un accident matériel et qui s’avérait circuler sans assurance. Le dispositif permettait également d'interpeller le conducteur alcoolisé d'un véhicule 4X4 dont la conduite erratique avait été signalée par des témoins ayant appelé le 17. Tenant des propos peu cohérents, l'alcoolémie délictuelle du conducteur était mesurée à 0,79 mg d'alcool par litre d'air expiré (soit près d'1,6 g d'alcool par litre de sang). Quant au contrôle de vitesse, plusieurs excès étaient relevés, dont une vitesse mesurée à 112 km/h pour une vitesse limite autorisée de 70km/h.

Un contrevenant au volant d'une Renault Mégane tentait lui de se soustraire au contrôle en poursuivait sa route sans s'arrêter au point de verbalisation. Il finissait par prendre la fuite, en empruntant des voies en sens interdit et en roulant à une vitesse manifestement excessive. Pris en compte par les motards de la FMUD (formation motocycliste urbaine départementale), il s'engageait sur le boulevard de la Providence.

A l'occasion d'un brusque changement de direction non maîtrisé, le véhicule se retrouvait bloqué contre un trottoir. Les deux occupants prenaient la fuite à pied abandonnant leur véhicule pleine voie. Les recherches réalisées par les effectifs BAC (brigade anticriminalité) et CDI qui avaient suivi par radio la progression du fuyard permettaient d'interpeller rapidement le conducteur. Connu des services de police, celui-ci était trouvé en possession de stupéfiants et placé en garde à vue.

Si quotidiennement ce type de contrôle est organisé sur l'ensemble des circonscriptions de police, les usagers sont informés que ces contrôles seront particulièrement nombreux ce weekend et viseront à réprimer les infractions trop souvent à l'origine des accidents les plus graves (alcoolémie, vitesse excessive...)".