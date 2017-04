La 12ème édition du festival Vitadanse est forte de nouveautés. Cette année, place aux talents péi, mis en lèr aux quatre coins de la commune de la Possession. Du 8 au 14 mai 2017, Vitadanse invite le public à s'initier à la discipline de la danse sous toutes ses formes lors des 40 heures de stages organisées. En prime lors de cette édition, un concours local sur le jeu vidéo Just Dance et l'évènement "Vitadanse avec nos stars" qui opposera plusieurs personnalités réunionnaises lors d'un show chorégraphique.

La 12ème édition du festival Vitadanse est forte de nouveautés. Cette année, place aux talents péi, mis en lèr aux quatre coins de la commune de la Possession. Du 8 au 14 mai 2017, Vitadanse invite le public à s'initier à la discipline de la danse sous toutes ses formes lors des 40 heures de stages organisées. En prime lors de cette édition, un concours local sur le jeu vidéo Just Dance et l'évènement "Vitadanse avec nos stars" qui opposera plusieurs personnalités réunionnaises lors d'un show chorégraphique.

Créé en 2006, le festival Vitadanse garde pour objectif de promouvoir la danse à La Réunion et de réunir danseurs compétiteurs et passionnés autour d'une même piste. Toujours à la Possession, la semaine du festival sera consacrée aux stages d'initiation ouverts au grand public, au tarif "symbolique" de deux euros de l'heure. Pour l'occasion, toutes les structures de danse associatives de la commune se sont liées, totalisant plus de 40 heures de stage destinées à tous. Il sera possible d'y découvrir la country, le hip-hop, la pôle dance ou encore les danses latines.

L'autre temps fort du festival est prévu le soir du 12 mai prochain. Le concours "Vitadanse avec nos stars" fera s'affronter Miss Réunion (Ambre N'Guyen), Marie-Alice Sinaman, Maroni, Lino du "Lino Comedy Club", le youtubeur Mike de Yolo 974 ou encore l'artiste Missty, dans un combat de danse. Ces derniers ont six semaines pour préparer 2'30 minutes de chorégraphie, dont la meilleure sera jugée par les différents partenaires de l'évènement, des danseurs professionnels et Vanessa Miranville, maire de La Possession.

"Jai voulu inscrire le festival de cette année dans l'ère du digital" explique Vanessa Cazal, organisatrice de Vitadanse et directrice de la Tempo Danse Academy.

Organisé au niveau national, la "World Cup Just Dance" courcours qui découle du célèbre jeu vidéo, réunit à Paris les meilleurs joueurs pour un ultime battle. Dans le cadre du festival Vitadanse, les Réunionnaises et Réunionnais pourront tenter de remporter le Just Dance 974, afin de gagner un billet d'avion pour les qualifications métropolitaines. Les différentes épreuves auront lieu prochainement dans les différents magasins Fnac de l'île.

A noter que plusieurs danseurs locaux et internationaux seront également présents pour les soirs de show, venant d'Afrique du Sud et d'Espagne.

Toutes les informations relatives à l'évènement sont à retrouver sur la page de Tempo Danse Academy.

jm/www.ipreunion.com