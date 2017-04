Christophe Lemaître est l'une des têtes d'affiche du meeting d'athlétisme inaugural de la piste de l'Etang-Salé c e samedi 15 avril 2017 au stade du Centenaire. Le médaillé de bronze olympique sur 200 m, qui s'est préparé toute la semaine sur ces installations dans le cadre d'un stage intensif, s'est blessé pendant le 100 mètres et n'a pas pu terminer la course.

Christophe Lemaître devait courir le 100 mètres puis le 200 mètres. Mais il s'est blessé juste après le départ du 100 mètres et a quitté les lieux avec des béquilles.

Avant la course, son entraîneur expliquait justement que les risques de blesssures étaient importants à cette période de l'année (lire notre reportage): "L’idée est de bien bosser et de ne pas se blesser surtout. 70% des blessures chez les sprinter surviennent à cette période de travail des mois de mars-avril car nous cumulons charge de travail et volonté d’aller vite", informe-t-il. Cette expérience réunionnaise devait être un temps fort pour le sportif, à l’approche des championnats du monde de relais aux Bahamas (22-23 avril), premier grand rendez-vous de la saison.