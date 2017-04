Rien de bien réjouissant ce samedi 15 avril 2017. Météo France ne fait pas dans le détail et annonce "globalement le temps reste très nuageux". Nous publions le bulletin de prévisions des météorologues juste après ça

"L'alizé faiblit mais il devient plus humide. Le temps couvert à nuageux sur la moitié Est de l'île est accompagné d'averses dans la région du Volcan. Ailleurs, le temps est un peu plus clément. Mais globalement le temps reste très nuageux. Seules quelques éclaircies persistent le matin sur les plages de l'Ouest.

L'après-midi, c'est sur les hauteurs de l'Ouest que les averses se déclenchent alors que les éclaircies se font désirer sur le pourtour du littoral. Côté température, le mercure a du mal à grimper, mais les températures de saison sont atteintes un peu plus tard dans la journée. Le vent faiblit, cependant il souffle en rafales sur le littoral Nord et Sud avec des pointes comprises entre 40 et 50 km/h.



Il n y a pas de changement significatif de l'état de mer, elle est peu agitée, agitée sur les zones exposées au vent".