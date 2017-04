16 avril 2007 tôt le matin. Un étudiant sud-coréen de 23 ans fait irruption dans l'une des résidences de l'université Virginia Tech, à Blacksburg (Virginie) et tue deux personnes par balles. Ce sont les premières victimes d'un massacre où 32 personnes seront exécutées

Après avoir tué les deux premières victimes, Cho Seung-hui, l'étudiant auteur du massacre "se filme ensuite et envoie un testament vidéo à la chaîne de télévision NBC News, avant de parcourir les salles de classe, brandissant deux armes de poing. Il tuera 32 personnes, étudiants et professeurs, blessant 25 autres. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis en temps de paix" écrit lefigaro.fr.

Cho Seung-hui, qui s'est suicidé sur les lieux de la fusillade alors qu'il était cerné par la police, "avait été déclaré "malade mental" par un tribunal en 2005 et présenté comme "un danger imminent pour lui-même et pour les autres". Il avait séjourné brièvement dans un hôpital psychiatrique en raison de ses tendances suicidaires" dit encore le site d'information.



Fusillade à Virginia du 16/04/2007 by zd

