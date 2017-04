La semaine dernière, l'association Ptit Coeur et la générosité des Réunionnais ont permis de commencer les travaux dans la maison de Daniella Hippolyte, atteinte de deux cancers. La mère de famille désirait offrir un toit décent à ses enfants, tandis que son habitation, abîmée par le temps, était devenue inhabitable. Pour permettre la reconstruction de la case, détruite le samedi 8 avril dernier, associations et artistes se mobilisent lors d'une journée festive prévue ce dimanche 16 avril à partir de 9h00, sur la place Festival à la Possession.

L'association des anciens élèves de l'école militaire du Tampon (EMPR) s'est ralliée à la cause de Daniella et se joint à Ptit Coeur pour aider la famille à retrouver un toit.

Aujourd'hui, il ne reste plus grand chose de l'ancienne habitation de Daniella Hippolyte et ses enfants. Grâce à l'action de la structure Ptit Coeur, une vingtaine de personnes ont débuté les travaux samedi dernier et ont commencé par démonter ce qu'il restait de la case abîmée. "La cuisine et la salle de bain étaient dehors, alors la nouvelle maison aura une disposition différente, avec une petite cuisine et une salle d'eau à l'intérieur" explique Richard Dijoux, secrétaire de l'EMPR.

Reste maintenant à trouver la main d'oeuvre et les dons nécessaires pour reconstruire la case, ce qui, selon Richard Dijoux, est en bonne voie. Pour récolter des fonds, une journée festive se tient ce dimanche à partir de 9h00 sur la place Festival de la Possession. De nombreux artistes - Danyel Waro, Alex Sautron, Luc Joly ou encore Sofy Manzadira - ont répondu favorablement à l'invitation. Des artisans et des associations seront également là, en solidarité.

Le public sera invité à acheter quelques objets qui seront en vente sur site, tandis que les fonds récoltés serviront aux finitions de la maison et à son ameublement.



Par ailleurs, il est demandé aux personnes se rendant sur la place Festival ce dimanche, de se garer sur le parking du gymnase pour ne pas gêner les riverains recevant leur famille en ce dimanche de Pâques.

jm/www.ipreunion.com