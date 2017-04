BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 16 avril 2017



- Meeting d'athlétisme - Que de belles performances...

- Joyeuses Pâques ! 5 questions que vous vous posez (peut-être) sur cette fête

- La solidarité continue pour Daniella et ses enfants

- Ça s'est passé un 16 avril 2007 - Aux États-Unis un étudiant tue 32 personnes sur le campus de Virginia Tech

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - L'île coupée en deux pour Pâques

Meeting d'athlétisme au stade de l'Etang-Salé - Que de belles performances...

La toute nouvelle piste du stade du Centenaire à l'Etang-Salé est sans doute heureuse. Elle a eu droit à du bien beau monde pour son inauguration ce samedi 15 avril 2017. Le sprinteur Christophe Lemaitre, le décathlonien Kevin Mayer et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, tous trois membres de l'équipe de France olympique, se sont frottés aux meilleurs réunionnais comme Esther Turpin, Mickael Bertil, Alexis Quest, Fabrisio Saidi ou Ruben Gado pour ne citer qu'eux. Seule ombre au tableau, et elle est de taille, Christophe Lemaître s'est blessé juste après le départ du 100 mètres

Joyeuses Pâques ! 5 questions que vous vous posez (peut-être) sur cette fête

A La Réunion comme dans le reste du monde, les chrétiens célèbrent ce dimanche 16 avril 2017 la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête la plus importante de la chrétienté, et marque le début du calendrier liturgique. Pâques est également devenu une fête populaire, généralement associée à un repas familial et à la traditionnelle chasse aux oeufs, poules et autres cloches en chocolat.

La solidarité continue pour Daniella et ses enfants

La semaine dernière, l'association Ptit Coeur et la générosité des Réunionnais ont permis de commencer les travaux dans la maison de Daniella Hippolyte, atteinte de deux cancers. La mère de famille désirait offrir un toit décent à ses enfants, tandis que son habitation, abîmée par le temps, était devenue inhabitable. Pour permettre la reconstruction de la case, détruite le samedi 8 avril dernier, associations et artistes se mobilisent lors d'une journée festive prévue ce dimanche 16 avril à partir de 9h00, sur la place Festival à la Possession.

Ça s'est passé un 16 avril 2007 - Aux États-Unis un étudiant tue 32 personnes sur le campus de Virginia Tech

16 avril 2007 tôt le matin. Un étudiant sud-coréen de 23 ans fait irruption dans l'une des résidences de l'université Virginia Tech, à Blacksburg (Virginie) et tue deux personnes par balles. Ce sont les premières victimes d'un massacre où 32 personnes seront exécutées

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - L'île coupée en deux pour Pâques

Un temps mitigé pour l'Est, de belles éclaircies dans l'Ouest. Ce dimanche 16 avril 2017, les Réunionnais n'auront pas tous les faveurs du ciel pour fêter Pâques.