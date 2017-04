L'équipe de France junior de lutte libre se rend à Albany dans l'état de New-York du 15 au 25 avril 2017. Au programme une semaine de stage et deux compétitions dont une individuelle et l'autre par équipe. Ce déplacement de l'équipe de France se fait à effectif réduit, en effet ils ne sont que 4 dont 2 réunionnais du lutte club de Saint-Joseph : Charles Afa et Valentin Damour.

L’équipe est encadrée par un entraîneur national et sélectionneur de l’équipe de France junior, Luca Lampis. L’objectif de ce déplacement est d’apporter plus d’opposition aux lutteurs qui ont l’habitude de rencontrer des adversaires européens, explique le club de Saint-Joseph.

L’immersion pour un peu plus d’une semaine dans ce nouvel environnement sera très bénéfique pour se rendre compte de la culture de la gagne et la détermination des lutteurs américains qui n’est plus à démontrer. Les jeunes champions poursuivent ainsi leurs formations vers le très haut niveau.

Charles et Valentin sont titulaires de l’équipe de France depuis deux ans. En 2015 ils ont tous les deux participé aux championnats d’Europe cadet. En 2016, ils participent aux gymnasiades (championnats du monde scolaire) en Turquie en juillet et aux championnats du monde junior en août à Macon, Valentin qui était surclassé pour l’occasion s’est même classé 10éme.