A La Réunion comme dans le reste du monde, les chrétiens célèbrent ce dimanche 16 avril 2017 la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête la plus importante de la chrétienté, et marque le début du calendrier liturgique. Pâques est également devenu une fête populaire, généralement associée à un repas familial et à la traditionnelle chasse aux oeufs, poules et autres cloches en chocolat.

A La Réunion comme dans le reste du monde, les chrétiens célèbrent ce dimanche 16 avril 2017 la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête la plus importante de la chrétienté, et marque le début du calendrier liturgique. Pâques est également devenu une fête populaire, généralement associée à un repas familial et à la traditionnelle chasse aux oeufs, poules et autres cloches en chocolat.

Pâques, ça veut dire quoi ?

Pâques signifie "passage". La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte. Pour les Chrétiens, Pâque célèbre la résurrection d Jésus Christ, son passage de la mort à la vie.

Pourquoi mange-t-on des oeufs en chocolat pour Pâques ?

Au départ, les oeufs de Pâques n'étaient pas en chocolat. Dans l'Antiquité, de nombreuses fêtes païennes célébraient le retour du printemps, en offrant des oeufs décorés. Les œufs étaient associés à la fécondité et à la renaissance. L'Eglise a repris cette tradition païenne pour célébrer la résurrection de Jésus. D'autant qu'à partir du 3e siècle, la consommation des œufs, tout comme celle des laitages et de la viande, a été interdite par l’Église, lors de l’institution du jeûne du Carême, détaille eglise-catholique.fr. Au bout des quarante jours de carême, il fallait donc écouler les stocks accumulés. Manger des œufs à Pâques symbolisait donc la fin des privations. Ce n'est qu'au 18e siècle, avec la démocratisation du cacao, que les oeufs en chocolat deviennent peu à peu le symbole de Pâques. En 2015, 15.000 tonnes de chocolat ont été vendues à Pâques en France, soit 4% des ventes annuelles

D'où vient la tradition de la chasse aux oeufs ?

Depuis le Moyen-Âge, la tradition chrétienne interdit de faire sonner les cloches des églises entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. On racontait aux enfants que les cloches étaient parties se faire bénir à Rome par le pape. À leur "retour" le dimanche matin, les cloches carillonnent et "déposent" sur leur passage les fameux œufs dans les jardins, détaille Sciences et Avenir. Les parents ont alors commencé à organiser les fameuses chasses aux œufs pour les enfants dans les jardins.

Ne pourrait-on pas fêter Pâques à une date "fixe", comme pour Noël ?

Au temps de Jésus la date de la Pâque juive était fixée au 14 nizan, jour de la pleine lune de printemps. C’est le concile de Nicée, en 325, qui a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ avec le retour du printemps, en choisissant le premier dimanche suivant la pleine lune, après l’équinoxe. Mais depuis des siècles, cette date donne lieu a des calculs mathématiques complexes. Le concile Vatican II avait émis le souhait d’une date fixe, à condition de ne pas créer de problèmes avec les orthodoxes. La réflexion est toujours en cours.

Pourquoi le lundi de Pâques est-il férié ?

Il y a plusieurs siècles, c'est carrément la semaine qui suivait le dimanche de Pâques qui était fériée, pour fêter la résurrection de Jésus. On parlait alors de "l’Octave de Pâques". Au Moyen-Age, ces huit jours permettaient notamment à certains croyants de partir en pélerinage à Rome. Au 19e siècle, c'est Napoléon qui négocie avec l'Eglise pour réduire le nombre de jours fériés. De l'Octave ne reste que le lundi de Pâques.

ch/www.ipreunion.com