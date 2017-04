Un accident mortel s'est produit tôt ce lundi 17 avril 2017, à Pierrefonds, selon un communiqué de la police. Au total, au cours de ce lundi de Pâques, cinq accidents de la route ont été signalés, faisant un mort, deux blessés graves et une dizaine de blessés légers.

Un accident mortel s'est produit tôt ce lundi 17 avril 2017, à Pierrefonds, selon un communiqué de la police. Au total, au cours de ce lundi de Pâques, cinq accidents de la route ont été signalés, faisant un mort, deux blessés graves et une dizaine de blessés légers.

"Peu avant le lever du jour, un cycliste roulant sans éclairage a été heurté par un véhicule circulant dans le même sens. La victime a été transportée à l'hôpital mais elle n'a pas survécu à ses blessures. Les dépistages effectués sur le chauffeur du véhicule se sont révélés négatifs", précise la police. Cinq accidents signalés en une journée Trois accidents de la route ont été signalés quasi simultanément, ce lundi 17 avril 2017, en fin de matinée. Le premier a eu lieu à Sainte-Suzanne et a fait un blessé grave. Les deux autres sont produits sur la route des Plaines et Sainte-Rose. Des ralentissements ont été signalés sur les zones d'accident. Selon un premier bilan, près de 20 personnes ont été impliquées dans ces accidents, dont un blessé grave et quinze blessés légers. Plus tôt ce matin, un quatrième accident, impliquant un piéton, avait été signalé à Saint-Louis Forte présence policière sur les routes réunionnaises

Dans le cadre de la campagne de contrôles routiers prévue à l'occasion de ce long week-end de Pâques, les effectifs de la Sécurité Publique de la Réunion ont réalisé 45 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 206 infractions. Au total, 168 contrôles alcoolémie ont été effectués par les services de Police.

Les Unités Départementales ont effectué 11 contrôles sur les différentes zones Police de l'Ile, soit un total de 421 véhicules contrôlés et 126 infractions relevées dont 13 infractions à la vitesse, 3 défaut de casques et 3 non respect d'obligation d'arrêt.

A St Denis, 33 infractions ont été constatées dont 3 alcoolémies délictuelles (0,79 mg/ l d'air; 1, 28 mg/ l d'air et 1,17 mg/ l d'air).

A St André, 110 véhicules ont été contrôlés et un individu a été interpellé avec une alcoolémie de 0,84 mg/ l d'air et défaut d'assurance.

A St Pierre, 26 procès verbaux ont été dressés notamment pour des faits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique (0,87et 1, 08 mg/ l d'air), 2 défaut d'assurance dont un mineur qui avait emprunté la voiture de son frère avant de perdre le contrôle dans le cente ville de St Pierre et alors que la voiture n'était pas assurée.

Au Port, 11 opérations de contrôles ont été menées et 17 infractions relevées: 2 pour défaut de permis, 1 pour non port du casque et 3 pour alcoolémie (0,71 et 0,69 mg/ l d'air).

