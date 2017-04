Plus de 200 infractions ont été relevées par les gendarmes pour le seul lundi de Pâques. Pour l'ensemble du week-end, ce sont 556 infractions qui ont été constatées.

1575 dépistages alcoolémies ont été pratiqués. Au total, 556 infractions parmi lesquelles :

- 47 alcoolémies dont 24 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 1 conduite sous stupéfiant

- 192 dépassements de la vitesses;

- 06 défauts de permis de conduire;

- 42 usages de téléphone au volant;

- 36 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 14 non ports du casque;

- 88 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 130 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).

Plus de 200 infractions pour le seul lundi de Pâques

Ce lundi de pâques 17 avril 2017 de 15h30 à 17h30 la gendarmerie de La Réunion a engagé 140 personnels sur 82 postes de contrôle répartis sur l'ensemble de l'île, auxquels s'ajoutent 7 patrouilles de motocyclistes sillonant les routes insulaires.

"Cette opération route bleue menée conjointement avec nos camarades de la police nationale avait un but d'abord préventif puisque fortement médiatisée. Nous ne pouvons pas accepter comme une fatalité les 7 blessés et 1 décès hebdomadaire sur nos routes", estiment la gendarmerie, dans un communiqué.

Au total, 208 infractions parmi lesquelles :

- 29 alcoolémies dont 13 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 22 dépassements de la vitesses;

- 03 défauts de permis de conduire;

- 20 usages de téléphone au volant;

- 22 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 4 non ports du casque;

- 58 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 50 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).