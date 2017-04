Ce lundi 17 avril 2017, le soleil devrait s'imposer progressivement sur l'ensemble de l'île, selon les prévisions de Météo France, que nous publions en intégralité

Les entrées d'air maritimes sont installées sur une petite moitié Nord-Est, de Sainte-Suzanne, à Sainte-Rose jusqu'au Sud de la Côte Sauvage, ainsi que sur les contreforts de la Forêt de Takamaka à la Plaine des Palmistes et au Volcan. Des averses en profitent pour tomber.

Au fil des heures matinales, ces nuages se dissipent, laissant place à un beau soleil sur l'ensemble du littoral Nord-Est et Est et sur une bonne partie des contreforts. Les averses se font rares.

Partout ailleurs, c'est un grand soleil qui l'emporte.

En fin de matinée avec l'ensoleillement et le réchauffement du sol, les nuages plus ou moins soudés, se développent sur le relief, et donnent de temps à autres une averse.

Le littoral profite d'un bon ensoleillement jusqu'aux premières heures de l'après-midi, car malheureusement, des nuages hauts dans le ciel arrivent rapidement, rendant la couleur ciel opaque.

En début de soirée, les quelques nuages bas situés sur les contrefort perdent de leur activité, et c'est l'ensemble de notre département qui se retrouve sous un voile de nuages hauts dans le ciel.

Les températures Maximales, sensiblement conformes aux normales saisonnières, atteignent 28 à 30°C sur les littoraux Nord, Ouest et Sud, 26°C sur la côte Est, 22 à 24°C sur le Volcan, 15 à 17°C sur la Plaine des Palmistes, 24°C dans les Cirques et 29 à 30°C sur Saint-Pierre.

L'alizé de secteur Est devient faible à localement modéré.

La mer est peu agitée, à agitée sur les zones exposées au vent, avec une petite houle de Sud-Est.