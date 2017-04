Voici les résultats sportifs du week-end

Football: 26ème et dernière journée de D1R

La 26ème et dernière journée de D1R a eu lieu ce week end.

JS Piton Saint-Leu – AS Excelsior 1-5

RC Saint-Benoît - AS Saint-Louisienne 1-2

Saint-Pauloise FC - SS Jeanne d’Arc 0-2

AS Sainte-Suzanne - US Sainte-Marienne 1-1

AJ Petite-Ile - AS Marsouins 0-1

JS Saint-Pierroise - Sdefa 3-0

Saint-Denis FC - AS Capricorne 2-2

Le classement final du championnat est donc le suivant:

1 JS Saint-Pierroise 92

2 US Sainte-Marienne 78

3 Jeanne d'Arc 71

4 Saint-Louisienne 69

5 AS Excelsior 68

6 AJ Petite-Ile 61

7 SDFC 61

8 Marsouins 57

9 Saint-Pauloise FC 56

10 AS Sainte-Suzanne 55

11 RC Saint-Benoît 54

12 SDEFA 52

13 Capricorne 51

14 JS Piton Saint-Leu 37

Volleyball: Demi-finales aller

Les demi-finales aller des championnats R1 masculin et féminin ont eu lieu vendredi soir.

Côté féminin, les Aigles Blancs ont battu le Tampon et le VB2CO a été dominé par le SDOVB:

US Aigles Blancs - Tampon GV 3 - 0 (25-16, 25-23, 25-22)

VBC Côte Ouest - Saint-Denis OVB 0 - 3 (13-25, 19-25, 12-25)

Côté masculin, le SDOVB a été battu par les Aigles Blancs et St Leu a été dominé par le Tampon.

Saint-Denis OVB - US Aigles Blancs 0 - 3 (22-25, 20-25, 16-25)

VBC Saint-Leu - Tampon GV 0 - 3 (23-25, 15-25, 20-25)

Les demi-finales retour sont programmées pour les 21 et 22 avril.

Athlétisme: Meeting International d'Etang Salé

Dans le cadre de l'inauguration de sa nouvelle piste d'athlétisme, Etang Salé accueillait un meeting international, organisé par la Dominicaine et la ligue régionale, ce samedi. Voici les meilleures performances par catégories:

100 m/TCF: Maroussia Pare (Talence) 11’’84

100 m/TFM: Gustave Bonnaud (ENSD) 10’’94

100 m Sport adapté: N. Turpin (APSA Port) 12’’51

200 m/TCF: Maroussia Pare (Talence) 23’’41

200 m/TCM: Fabrisio Saidy (Dom A) 21’’71

400 m/TCF: H. Ranaivoarivelo (Mada) 59’’17

400 m/TCM: Fabrisio Saidy (Dom A) 47’’86

800 m/TCF: Corane Gazeau (Mauges) 2’10’’20

800 m/TCM: Gayl. Silly (Seychelles) 1’55’’03

1 000 m/BEF: A.-L. Hoareau (CAGSP) 3’17’’79

1 000 m/BEM: Kenny Boilly (UNSS) 3’10’’75

1 500 m/TCM: Moh. Dookun (Mau) 3’49’’60

Hauteur/TCF: Jade Paroix (CAGSP) 1,52 m

Hauteur/TCM: Gwandal Ivoula (CAGSP) 1,85m

Perche/TCM: R. Narayanassamy (RCSD) 5,00m

Longueur/SEF: Darlène Mazeau (Viry Ch.) 5,69m

Longueur/TCM: Salim Sdiri (ENSD) 7,43m

Poids 4 kg/TCF: Caroline Metayer (Lyon) 14,53m

Poids 7 kg/TCM: Romain Gotteland (Aix/B) 16,80m

Disque 1 kg/TCF: Caroline Metayer (Lyon) 46,77m

Disque 2 kg/TCM: Maxime Nallet (Lyon) 52,44m

4 X 100 m/TCF: AC Entente Nord St-Denis 50’’27

4 X 100 m/TCM: Réunion 41’’58

4 X 200 m/Minimes mixtes: US Pointe des Galets 1’47’’75

Triathlon/TCM: Kévin Mayer (T.T.) 2 642 pts

Triathlon/TCF: Ida A. Nana Djimou 2 427 pts

Triathlon: Xterra Réunion

L'ORT organisait dimanche le Xterra Réunion à la Saline les bains. L'épreuve inscrite au world tour, offrait aux triathlètes la possibilité de se qualifier pour les prochains championnats du monde de la discipline en octobre prochain à Maui.

Comme l'an dernier, le triathlète pro espagnol Ruben Ruzafa l'a emporté en 2h18 devant le Français Brice Daubord en 2h21 et le Sud Africain Bradley Weiss en 2h22. Côté féminin, l'Autrichienne Carina Wasle l'emporte en 2h51 devant la Sud Africaine Vicky Van Der Merwe.

Chez les amateurs, les premiers sont Anthony Céleste (8ème au scratch) et Elisabeth Siroux (2ème féminine).

Trail: La Griffe du Diable

L'association Jacky Murat organisait dimanche un trail du côté du Volcan. Pour cette première édition deux formats étaient proposés: 16 et 30km, départ et arrivée au Pas de Bellecombe.

Sur les 30km, William Lallemand s'est imposé en 2h37 devant Didier Telmar 2h44 et Florian Durque 2h55. Côté féminin, victoire de Mireille Toussaint en 3h38, devant Véronique Turpin 3h39 et Marie Laure Miniama 3h41.

Sur les 16km, victoire de Raphale Huet en 1h18 devant Loic Dijoux en 1h21 et Marc Jacquin en 1h29. Côté féminin, victoire de Claire Baudis en 1h33 devant Marie Dupré 1h47 et Christelle Léger 1h51.

Escalade: Trophée régional jeunes

La 6 ème édition du Trophée régional poussins et benjamins a eu lieu ce weekend. Les épreuves de difficulté et de vitesse ont eu lieu samedi au gymnase Michel Debré à Saint André, et l’épreuve de bloc a eu lieu le dimanche au gymnase Phalaris à la Chaloupe Saint Leu.

Les vainqueurs par catégorie sont: Louve Mougeot (Austral Roc) en poussines, Max Bertone (7alouest) en poussins, Oriane Bertone (7alouest) en benjamines et Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) en benjamins.

BMX: 4ème manche de la coupe régionale

La 4ème manche de la phase finale de la coupe régionale programmée ce dimanche sur la piste de la Ravine à Malheur, organisée par le Bicross Club de la Possession, a été annulée en raison des fortes pluies qui se sont abattues dernièrement.

Pancrace: Challenge Fight Trophée 2

Le gymnase Flacourt de Ste Marie accueillait samedi la 2ème édition du challenge fight trophée avec des combattants de Madagascar, Mayotte et la Réunion.

Pancrace

Ismaël Moussa (ALCSM) bat Damien Ducheman (ALCSM) à l’unanimité

Frédéric Desby (ALCSM) bat Gabriel Ringuin-Velleyen (Morning Fight) par soumission

Julien Guichard (ALCSM) bat Jean Wilfrid Ponin Coulin (Morning Fight) à la majorité

Jovane Relaybemana (ALCSM) bat Jordan Ichambe (ALCSM) à la majorité

Loïc Jacquemart (Asso Labarre Guino) bat Tony Hoareau (Ruc Sambo) par soumission

Thomas Payet (Camp Papou) bat Sébastien Payet (Bonmalais Team)

Thomas Aboukir (Saint-Pierre BC) bat J-Paul Matounga (Pancrace Club Dionysien)

Benoît Lebon (Asso Labarre Guino) bat Jordan Técher (ALCSM) par soumission

Daoud Djaffar (Pancrace Club Dionysien) bat Fidèle Andrianateraine (Antsirabe)

Fabrice Moinache (ALCSM) bat Eddy Andramanantena (Perfect Gym Tana)

Eric Hoareau (AD Pancrace) bat Billy Ramboasalamana (Tamatave) par soumission

Gaël Damour (ALCSM) bat Blaise Andrianamozo (Tamatave) soumission

Ludovic Fontaine (Pancrace club Dionysien) bat Marcel (Tsunami Tana) par soumission

Antoine Delpuech (Ruc Sambo) bat Anthony Andriaomanana (Sesela, Mada) par soumission

Francis Boyer (AO Grande Fontaine) bat Tokiniama Razafndranibe (Perfect Tana) par soumission

K1

Yannick Carpaye (Saint-Pierre BC) bat Yvan Langromme (Team Basquaise)

Stéphane Tanjama (AOGF) bat Pierre (BCBLR, Mada) arrêt 2e reprise

Fazzaraly Razanajatovo (GISL Mada) bat Luidji Mithridate (AO Gde Fontaine) aux points

Moto: Course de côte à St Leu

Le team 974 deux zéro organisait une course de côte dimanche chemin Carlonette à St Leu. Les vainqueurs de chaque catégorie sont: Allan Hoareau (Boîte Cross), Anthony Lenclume (Minivert 65cc), Christian Moriscot (125 à 150 cc), Florent Técher (Master), Raphaël Payet (Minivert 85cc), Christian Hoarau (Routière 1000), Franck Cadet (Promo), Mickaël Ferrère (Quad) et Dimitry Gonthier (Cross mono).

Surf: Defay 5ème à Bells Beach

Johanne Defay a pris la 5ème place de la 3ème manche du World Tour ce week end à Bells Beach au sud de Melbourne. Face à la sextuple championne du Monde Stéphanie Gilmore, la Réunionnaise n'a pas pesé lourd en quarts de finale. Après s'être classée 3ème, 9ème et 5ème des trois manches australiennes, Defay pointe au 7ème rang mondial avant de se rendre à Saquarema (Brésil) le mois prochain pour la 4ème manche.

Dans la compétition masculine, Jérémy Florès s'est incliné au 3ème tour face au champion du Monde 2015 Adriano De Souza. Le Réunionnais a montré de belles choses, notamment au round 2 sur le spot de Winkipop mais ce lundi matin dans le bowl de Bells Beach il a manqué de chance en cassant sa planche sur sa 2ème vague à quelques minutes seulement de la fin...Il tenait pourtant une balle de match mais n'a pas eu le temps de rejoindre le line up pour s'en procurer une seconde. Florès quitte donc l'Australie avec un début de saison mitigé, mais 8 manches sont encore au programme pour ces messieurs.



Judo: Championnats de France cadets

Les championnats de France cadets ont eu lieu ce week end à Ceyrat en métropole.

La Réunion ramène une médaille de bronze en -73kg avec Léonard Lévêque du JCM Saint Denis. Léa Fontaine qui avait finit 3ème du Tournoi de France en Janvier, termine quant à elle 5ème de son tout premier championnat de France 1ère division en +70 kg.