BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 17 avril 2017



- Ce week-end, on vote ! Qui voyez-vous au second tour ?

- La filière du bouquin local dans tous ses états - "Le 22 avril, j'achète un livre péi"

- A Mossoul, l'EI parti, les footballeurs s'en donnent à coeur joie

- Ça s'est passé un 18 avril - 1915 - Roland Garros fait un atterrissage forcé et détruit son avion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Temps maussade et averses au programme

Ce week-end, on vote ! Qui voyez-vous au second tour ?

Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce week-end. Cinq jours avant le scrutin, Imaz Press fait le point sur les candidats qui sont venus à La Réunion et sur les derniers sondages d'opinion, qui montrent le poids de l'indécision.

La filière du bouquin local dans tous ses états - "Le 22 avril, j'achète un livre péi"

afin de promouvoir la filière d'édition locale, l'association La Réunion des Livres organise, le 22 avril prochain l'opération "Le 22 avril, j'achète un livre péi". Auteurs, éditeurs bibliothécaires et libraires travailleront ensemble au service du public que l'organisation espère nombreux, en cette veille de la journée mondiale du livre.

A Mossoul, l'EI parti, les footballeurs s'en donnent à coeur joie

Shorts et maillots d'équipes étrangères interdits, matches interrompus pour la prière: en Irak, le groupe Etat islamique (EI) imposait aussi sa loi sur les terrains de foot, mais depuis sa défaite à Mossoul-Est, les joueurs s'en donnent à coeur joie.

Ça s'est passé un 18 avril - 1915 - Roland Garros fait un atterrissage forcé et détruit son avion

18 avril 1915. En pleine Seconde guerre mondiale, aux commandes de son avion, Roland Garros l'aviateur français d'origine réunionnaise, est touché par la DCA allemande. Il est obligé de faire un atterrissage forcé. Il tente de détruit son avion pour éviter qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Il est ensuite capturé. Il parviendra à s'évader au bout de trois ans, le 15 février 1918, et regagnera la France

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Temps maussade et averses au programme

Ce mardi 18 avril 2017, la journée devrait commencer sous les averses dans l'Est. Le temps devrait se dégrader sur l'ensemble de l'île au fil de la journée