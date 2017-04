Ce mardi 18 avril 2017, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon devrait être projeté à la halle des manifestations du Port à 21h (Heure Locale). Le candidat, qui se trouve actuellement à Dijon, sera retransmis dans six autres villes, dont celle de l'ouest de La Réunion où le maire PLR Olivier Hoarau soutient sa candidature. Un important dispositif de sécurité a été mis en place sur le site.

20h42 - La salle applaudit le discours d'Olivier Hoarau. S'ensuit un temps mort sur scène. Plus de 1000 personnes sont présentes pour assister à la projection de l'hologramme.

Sur fond de musique sud-américaine et dans une salle surchauffée, des spots télé, slogans et clips de campagne sont diffusés à l'écran. Les applaudissement sont plutôt timides pour le moment. Le double virtuel du candidat n'est pas encore apparu.

Hologramme de @JLMelenchon au Port - Spots télé et slogans en attendant le candidat, ou du moins son double virtuel pic.twitter.com/dZY27OUt2p — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 18 avril 2017

20h35 - Le meeting 2.0 commence avec un discours d'Olivier Hoarau, maire du Port. Il développe les raisons de son choix en faveur de Jean-Luc Mélenchon : "je réitère mon invitation aux réunionnais de choisir une candidature de gauche, celle de Jean Luc Mélenchon".

Hologramme de @JLMelenchon au Port - Le maire Olivier Hoarau : "Nous sommes là parce que nous voulons exister !" pic.twitter.com/0YcM44kmls — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 18 avril 2017

20h21 - Les places assises sont maintenant toutes occupées, mais des groupes de personnes continuent à affluer. Certains sont dans l'obligation de rester debout. Sur la scène, il y a déjà un hologramme : celui du caractère grec ancien Phi, symbole de campagne de Jean Luc Mélenchon. Plusieurs représentants du PCR (Parti communiste réunionnais), qui soutient la candidature de l'insoumis, sont sur place.

L'hologramme de @JLMelenchon attendu à la halle des manifestations du Port pic.twitter.com/rrZTbqxSxc — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 18 avril 2017

20h16 - Huguette Bello est également présente à la halle des manifestations. "La gauche est aussi là pour qu'on entre dans l'ère du numérique" indique la députée qui juge que le message de Jean-Luc Mélenchon est "résolument à gauche", comme celui de Benoît Hamon. Elle insiste sur le fait que son parti ne veut absolument pas faire gagner la droite et qu'il "faut en finir avec cette république de monarques".

"Il faut barrer la route à Marine Le Pen, ce n'est pas possible de voter Le Pen ici, alors qu'à 2000 km, on a milité contre l'apartheid. Marine Le Pen est soutenue par le Ku Klux Kan, des gens qui pendent les noirs à la croisée de chemins !" s'insurge t-elle.

19h59 - Le parti de La Réunion Insoumise a prévu 570 places assises face à l'estrade où devrait être projeté le fameux hologramme.

19h41 - "C'est pour moi une chance d'accueillir cet événement exceptionnel en matière de technologie. On peut être à la fois éloigné et proche de la population : c'est une innovation" se réjouit le maire du Port, Olivier Hoarau, qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. L'élu estime que le meneur de la France Insoumise est tout à fait capable de se hisser jusqu'au second tour : "Mélenchon a un message d'accueil, d'écoute, de main tendue. Quand beaucoup ont peur de l'avenir, lui est là pour nous rassurer". Selon le maire, si Marine Le Pen est élue, elle pourrait "rejeter ceux qui construisent la France aujourd'hui".

19h20 - La halle des manifestations du Port n'attire pas encore foule. L'hologramme du candidat de la France Insoumise a encore 1h30 pour apparaître face à ses partisans réunionnais. Un important dispositif de sécurité a néanmoins été mis en place : les entrées sont surveillées et filtrées.

Pour rappel, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon sera projeté à 21 heures à La Réunion et en simultané dans cinq autres villes de Métropole. Le candidat de la France Insoumise se trouve lui, à Dijon. Un dispositif nouvelle génération qui nécessite l'intervention d'une entreprise métropolitaine.