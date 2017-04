À compter de ce mardi 18 avril 2017, il n'y aura pas de police secours dans le quartier du Port, indique le syndicat SGP Police FO Réunion. Les policiers souhaitent dénoncer des "conditions de travail éprouvantes et à la limite du tolérable". Aucune date de remise en service n'a pour le moment été communiquée.

Pas de police secours à partir de ce mardi au Port : une décision indiquée par le syndicat SGP Police FO, qui souhaite dénoncer le quotidien de leurs effecties dans ce quartier de l'Ouest. "Nos collègues ont assumé avec conviction et professionnalisme les multiples sollicitations dues aux événements dramatiques de ces dernières années : plan vigipirate, menaces terroristes, état d'urgence" déplore le syndicat dans un communiqué.

Les syndicalistes attirent particulièrement l'attention sur un cycle de travail indadapté. Certains policiers seraient actuellement dans l'obligation de travailler plusieurs week-ends à la suite. L'appel 17 sonnera donc aux abonnés absents dès aujourd'hui au Port. Aucune date de remise en service n'a pour le moment été communiquée. En cas d'urgence, c'est la compagnie départementale d'intervention qui devrait être dépêchée.

"Aujourd'hui nos collègues aspirent simplement à pouvoir passer un week-end sur deux (au lieu d'un week-end sur 6 actuellement !) en famille auprès de leur conjoint (e) et enfants et à une vie sociale plus équilibrée afin de les aider à supporter des conditions de travail éprouvantes et à la limite du tolérable, par le biais d'un cycle de travail plus adapté" indique le syndicat.