Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce week-end. Cinq jours avant le scrutin, Imaz Press fait le point sur les candidats qui sont venus à La Réunion et sur les derniers sondages d'opinion, qui montrent le poids de l'indécision.

Cinq candidats "en vrai" et un hologramme, ce soir

Cinq candidats à la présidentielle 2017 ont foulé le sol de La Réunion. Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont venus - plus ou moins longtemps - à la rencontre des Réunionnais dans le cadre de leur campagne. Jean-Luc Mélenchon est le dernier à "venir" à La Réunion : ce mardi soir, son hologramme sera en meeting au Port.

Marine Le Pen a été la première à visiter l'île en tant que candidate pour la présidentielle 2017, en novembre 2016. Elle y est restée deux jours, partageant son programme entre rencontre avec des chefs d'entreprise et associations et entretiens avec Ibrahim Patel et André Thien Ah-Koon. Pour rappel, selon un baromètre Ipsos/Réunion 1ère/JIR, la présidente du FN arrive en tête à la question "Qui aimeriez-vous voir président de la République ?".

François Fillon est resté trois jours sur le département en février 2017. En plein #PenelopeGate, le candidat de la droite a visité une ferme photovoltaïque, partagé un pique-nique avec des militants et tenu un meeting à Saint-Pierre. Il a ensuite terminé son tour de l'île avec une visite à la mosquée de Saint-Denis et au complexe Félix Guichard.

Le même jour, Nicolas Dupont-Aignan a débarqué sur le département. Il est resté trois jours. Au programme : visite du petit marché à Saint-Denis, du siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), rencontre avec la Jeune Chambre Economique de la Réunion, à Saint-Pierre.

C'était ensuite au tour d'Emmanuel Macron vers la fin du mois de mars. Deux marchés forains et un grand meeting à Saint-Denis : le candidat est resté environ 24 heures avant de s'envoler vers Mayotte. Il a terminé sa visite par un déjeuner avec les représentants religieux de l'île.

Enfin, Benoît Hamon est arrivé le 1er avril dernier à La Réunion. Tout aussi vite reparti : le vainqueur de la primaire à gauche n'est resté qu'une journée. Une visite éclair où il a surtout insisté sur la mesure phrare de son programme : le revenu universel.

L'indécision, premier "parti" à La Réunion

C'est l'enseignement principal du sondage Ipsos-Jir-Réunion 1ère publié le 28 mars dernier. À la question "Qui aimeriez-vous voir président de la République ?"35 % des interrogés ont expliqué ne pas savoir pour qui voter à l'élection présidentielle 2017, et seulement 44 % des sondés se sont exprimés en citant des noms.

Autre surprise de ce baromètre: 10 % des Réunionnais interrogés souhaiteraient voir Marine Le Pen à la tête du pays. Soit le même score qu'Emmanuel Macron. C'est la première fois, dans une enquête de ce genre, qu'une candidate du Front National dépasse les partis traditionnels.

L'indécision, à La Réunion comme dans le reste de la France, pourrait donner lieu à un taux d'abstention particulièrement élevé. Entre 32% et 35% des électeurs pourraient ne pas se rendre dans les bureaux de vote, selon le Cevipof et l'institut Ifop. D'autant que le calendrier n'aide pas les indécis : le second tour de l'élection présidentielle tombe pendant un week-end prolongé, le lundi 8 mai étant férié... et au début des vacances scolaires à La Réunion.

Quatre candidats dans un mouchoir de poche, selon les derniers sondages nationaux

Emmanuel Macron est à nouveau en tête dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle avec 23% des suffrages, juste devant Marine Le Pen avec 22,5%, selon un sondageIfop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio publié lundi 17 avril. Alors que le leader d'En Marche gagne un demi-point, la candidate FN en perd un demi. C'est son plus mauvais score depuis la première édition de cette enquête quotidienne, le 1er février. François Fillon (Les Républicains) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) sont juste derrière, à égalité avec 19,5% d'intentions de vote, gagnant tous les deux un demi-point par rapport à la précédente enquête.

Benoît Hamon (Parti socialiste) continue à décrocher avec 7,5%, soit 0,5 point de moins qu'à la veille du week-end. Au second tour, dans la seule configuration testée, Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen avec 60,0% des suffrages contre 40%.

