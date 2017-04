Voici les titres développés ce mercredi :



Voici les titres développés ce mercredi :



- Syndicat SGP Police FO : suite à plusieurs agressions, des policiers déplorent un "manque de protection"

- Insee - Les prix augmentent de 0,2% en mars à La Réunion- Ligue des champions: Cristiano Ronaldo premier à marquer 100 buts

- Ça s'est passé un 19 avril... 2007 - La fin du chikungunya arrive

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Gros nuages et petites pluies

Le syndicat SGP Police Fo organise un rassemblement le 26 avril - Suite à plusieurs agressions, des policiers déplorent un "manque de protection"

Ce mercredi 26 avril 2017, le syndicat SGP Police FO monte au créneau en organisant une mobilisation face à la préfecture. Prévue entre les deux tours de l'élection présidentielle, cette manifestation a pour but d'interpeller le futur président à "prendre des mesures concrètes en faveur de la police nationale". Depuis le début de l'année, les fonctionnaires réunionnais ont connu plusieurs agressions : deux d'entre eux ont été aspergés de désherbant en début de semaine alors qu'ils intervenaient sur l'incendie d'une maison. La semaine dernière, un autre a été frappé par un détenu à l'hôpital de Bellepierre. Une suite d'événements qui inquiète le syndicat des forces de l'ordre.

Insee - Indice des prix à la consommation des ménages - Les prix augmentent de 0,2% en mars à La Réunion

En mars 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. L'augmentation des tarifs des transports aériens s'ajoute à la hausse des prix des assurances automobiles, des services de santé, des légumes frais et de la bouteille de gaz. À l'inverse, les baisses saisonnières de prix pour l'ameublement, les appareils ménagers et l'audiovisuel se poursuivent. Sur un an, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,1 % en France.

Ligue des champions: Cristiano Ronaldo premier à marquer 100 buts

Cristiano Ronaldo, auteur des trois premiers buts du Real Madrid face au Bayern Munich mardi, devient le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des champions. "CR7", déjà auteur des deux buts du Real à l'aller, a marqué son 99e but de la tête et le 100e en reprenant, hors-jeu, un centre du droit de Sergio Ramos, avant d'en rajouter même un troisième.

Ça s'est passé un 19 avril - 2007 - La fin du chikungunya arrive

Les ministères de la santé et de l'outre-mer déclarent conjointement "l'entrée en phase inter-épidémique de chikungunya à La Réunion et à Mayotte" le 19 avril 2007 après que la maladie du moustique ait touché plusieurs centaines de milliers de Réunionnais et tué 225 personnes en deux années.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Gros nuages et petites pluies

Le temps sera couvert su une large partie de l'île si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mercredi 19 avril 2017. La grisaille s'impose dans l'Est et le Sud, avant de se développer sur l'Ouest. Des averses sont à prévoir. Les températures, légèrement plus fraîches, varient entre 17 et 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet.