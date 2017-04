L'association "Imagine for Margo" organise ce mercredi 26 avril 2017 une demi-journée d'information, qui se veut festive au sein du lycée Levavasseur de Saint-Denis. A partir de 12h30, les "Olympiades lycéennes" auront pour but de récolter des dons pour l'association.

L'association "Imagine for Margo" organise ce mercredi 26 avril 2017 une demi-journée d'information, qui se veut festive au sein du lycée Levavasseur de Saint-Denis. A partir de 12h30, les "Olympiades lycéennes" auront pour but de récolter des dons pour l'association.

"Grâce aux campagnes de prévention organisées par les autorités sanitaires, 94% des jeunes identifient le tabac comme une cause de cancer, devant la radioactivité (pour 93% d’entre eux). Par contre, le manque d’activité physique comme cause du cancer, n’est mentionné qu’à 48% par les adolescents, alors que les spécialistes y voient un facteur de risque important (la sédentarité s’accroit).

67% des jeunes interrogés voient enfin l’alimentation (suralimentation, pesticides associés, perturbateurs endocriniens) et le cannabis comme des facteurs de risque importants liés aux cancers. Ce que confirment tous les spécialistes …

En revanche, 76% des adolescents surestiment très nettement le rôle joué par l’hérédité comme facteur important du cancer, alors que seule une petite partie de ceux-ci est attribuable à des mutations génétiques.

82% pensent que l’on peut guérir d’un cancer, mais s’estiment par ailleurs mal informés sur la recherche (insuffisante à leurs yeux), sur les symptômes de la maladie, sur l’espérance de vie des malades et sur les traitements disponibles.

En 2015, le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France métropolitaine était estimé à 385.000 par l'Institut national du cancer (INCA) dont 211.000 hommes et 174.000 femmes. Parmi ces cas figuraient 1.700 enfants âgés de moins de 15 ans et 800 adolescents de 15 à 19 ans. 500 d’entre eux décèdent chaque année en France. C’est bien trop ! D’autant que les laboratoires pharmaceutiques n’investissent que trop peu sur les 60 formes de cancer identifiés chez le jeune, car trop peu rentables. Nous ne parlerons pas ici du peu d’engagement de l’Etat, ni encore des liens des lobbies de l’industrie chimique avec l’évolution croissante des cancers en général ..." écrit l'association, organisatrice de l'évènement.

Dans ce cadre, une demi-journée de sensibilisation aux cancers pédriatriques est organisée dans l'enceinte du lycée Levavasseur à Saint-Denis, en présence de personnalités politiques, associatives et sportive, comme Robert Chicaud, président de l'association Rando Raid Réunion, de l'évêque de La Réunion Gilbert Aubry, ou encore le journaliste et écrivain Jerry Ayan, père d'une petite fille disparue à cause de la maladie.

La remise des dons récoltés grâce à une urne mis à disposition du public aura lieu en fin d'après-midi.