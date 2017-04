En mars 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. L'augmentation des tarifs des transports aériens s'ajoute à la hausse des prix des assurances automobiles, des services de santé, des légumes frais et de la bouteille de gaz. À l'inverse, les baisses saisonnières de prix pour l'ameublement, les appareils ménagers et l'audiovisuel se poursuivent. Sur un an, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,1 % en France.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en mars à La Réunion. Cette augmentation s’explique d’abord par la hausse des prix des services (+ 0,7 %), puis par celle de l’alimentation (+ 0,2 %) et de l’énergie (+ 0,3 %). À l’inverse, les prix des produits manufacturés baissent de 0,6 %.

En glissement annuel, les prix augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,1 % en France (hors Mayotte). Les prix des services augmentent de 0,7 % en mars. Du fait des vacances scolaires, les tarifs de transports aériens de voyageurs repartent à la hausse (+ 9,0 %) après une baisse de 15,8 % en février. Hors transports aériens de voyageurs, les prix des services augmentent de 0,4 %. Les prix des services de santé augmentent de 0,5 %. Ceux des autres services contribuent également à cette hausse (+ 0,6 %), entraînés notamment par l’augmentation des tarifs d’assurance automobile.

Sur un an, les prix des services augmentent de 0,2 % à La Réunion et de 1,1 % en France. Les prix de l’alimentation sont en hausse de 0,2 %, tirés par l’augmentation des prix des produits frais (+ 3,0 %). Celle-ci s’explique principalement par le renchérissement de 4,6 % des prix des légumes frais, consécutif au passage de la tempête tropicale Carlos. Les prix de l’alimentation hors produits frais restent stables.

Sur un an, les prix de l’alimentaire diminuent de 0,6 % à La Réunion, alors qu’ils progressent de 0,8 % en France. Avec une augmentation de 0,3 % en mars, les prix de l’énergie poursuivent leur remontée depuis le point bas de mars 2016. Alors que le prix de la bouteille de gaz augmente de 6,3 %, les prix des carburants et de l’électricité sont restés stables ce mois-ci.

Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent fortement à La Réunion (+ 18,2 %) comme en France (+ 17,0%). Les prix des produits manufacturés baissent de 0,6 % en mars. Avec la fin des soldes à la mi-mars, les prix de l’habillement et des chaussures baissent de 0,5 % après une baisse plus marquée de 7,7 % le mois précédent. Les prix des produits de santé diminuent de 0,2 %. Ceux des autres produits manufacturés reculent également (- 0,7 %), entraînés par la baisse des prix des équipements audiovisuels (- 4,0 %), des meubles (- 1,6 %) et des appareils ménagers (- 1,5 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % à La Réunion, alors qu’ils baissent de 1,0 % en France. Les prix du tabac baissent de 0,1 % en mars.