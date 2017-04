Le temps sera couvert su une large partie de l'île si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mercredi 19 avril 2017. La grisaille s'impose dans l'Est et le Sud, avant de se développer sur l'Ouest. Des averses sont à prévoir. Les températures, légèrement plus fraîches, varient entre 17 et 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

La matinée commence sous l'influence d'entrées maritimes sur la côte Est réunionnaise ainsi que sur les flancs Sud du volcan.



Au fil des heures, les nuages s'étoffent et gonflent sur le relief intérieur dans un flux de Nord modéré. C'est alors que sous un ciel devenu très nuageux dans l'intérieur des terres à la mi-journée, que les premières averses se développent.

Les principales zones arrosées sont tout d'abord les plaines, la région de Grand Coude et du Volcan. Ces averses, loin d'être isolées, peuvent également affecter dans une moindre mesure les hauteurs de l'Ouest. Partout ailleurs le ciel demeure voilé en nuages d'altitude avec des éclaircies tamisées sur les plages de l'Ouest et du Sud.

Les températures maximales atteignent 28 à 30°C sur le littoral, 24 à 25°C dans les cirques, 17° au Volcan et 29°C à Saint-Denis.



Le vent de secteur Nord-Nord-Est est modéré en Baie de la Possession et du côté de la Pointe de la Table. Les brises dominent de Saint-Paul à Saint-Joseph.



La mer est peu agitée à agitée par une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1m.