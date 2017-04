"L'épidémie se propage. En effet, depuis ce matin, il n'y a plus de Police secours ni à Saint-Denis ni au Chaudron" annonce le syndicat SGP Police FO ce mercredi 19 avril 2017. Le 17 ne répondait plus au Port depuis ce mardi

C'est pour dénoncer des "conditions de travail éprouvantes et à la limite du tolérable" que le 17 du Port, de Saint-Denis et du Chaudron ne répondent plus . Aucune date de remise en service n'a pour le moment été communiquée.

Les syndicalistes attirent particulièrement l'attention sur un cycle de travail indadapté. Certains policiers seraient actuellement dans l'obligation de travailler plusieurs week-ends à la suite. L'appel 17 devrait sonnent donc aux abonnés absents . Aucune date de remise en service n'a pour le moment été communiquée. Néanmoins, un policier devrait rester joignable au bout du fil en cas d'urgence. Des effectifs spécifiques devraient également être déployés.

