Comme annoncé il y a quelques semaines, Thierry Robert est candidat à l'élection législative de juin prochain dans la 7ème circonscription. C'est en présence d'élus qu'il a lancé hier soir (mardi 18 avril 2017) sa campagne et donné le cap pour ces législatives.

À ses côtés, comme aux élections régionales, Marie Rose Won Fah Hin, Saint-Pauloise et Saint-Louisienne, cheffe d'entreprise, Conseillère régionale et responsable de section LPA : elle est sa suppléante.



L'objectif politique est clair : Ensemble, continuer à faire avancer La Réunion !

"Ensemble", car plus que jamais, La Réunion, les Outre-mer et la France ont besoin d'UNITÉ, de personnes capables de travailler ensemble, au-delà des clivages politiciens, dans le respect de chacun.

Thierry Robert a rappelé que durant cinq ans, guidé par l'intérêts des Réunionnais et de La Réunion, il a mis un point d'honneur à rester extrêmement libre de ses positions : dire oui quand c'est bien, monter au créneau quand ce n'est pas acceptable.

C'est comme cela qu'il entend poursuivre ses responsabilités si les électeurs de Saint-Paul, Trois Bassins, Saint-Leu, les Avirons, l'Etang-Salé et Saint-Louis lui accordent de nouveau leur confiance.

Après avoir dressé la liste non exhaustive des sujets sur lesquels il est intervenu, Thierry Robert a annoncé que cette campagne, dans la 7ème circonscription et ailleurs reposera essentiellement sur trois axes :

1) L'emploi

La commande publique doit servir l'économie, les entreprises, le développement de La Réunion. Le logement est un exemple concret d'investissement qui en plus de soutenir une flière créatrice d'emplois permet d'apporter une réponse aux milliers de familles en attente d'un logement. Thierry Robert a rapplé son attachement à la notion de retour sur investissement et de patriotisme économique local. Les TPE/PME doivent pouvoir bénéficier davantage de la commande publique.

2) Le pouvoir d'achat

Les situations de monopoles asphyxient l'économie locale et entravent le pouvoir d'achat des Réunionnais. Thierry Robert a notamment cité en exemple le cas de l'aérien. Il a aussi indiqué la nécessité de poursuivre les efforts pour qu'à la fois les prix des biens et services puissent baisser et les bas revenus être revalorisés.

3) La moralisation de la vie politique

Ne considérant pas la politique comme un métier, Thierry Robert s'est dit favorable au non cumul des mandats dans le temps. Il a aussi insisté sur le nécessaire renforcement de l'évaluation des politiques publiques.